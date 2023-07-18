Решил превратить еду в оружие: Макрон рассказал об огромной ошибке Путина

По словам президента Франции, РФ ответственна перед ближневосточными, азиатскими и африканскими странами, которые зависимы от зерновой сделки. Но ответ Кремля предельно ясен.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Кремля Владимир Путин совершил "огромную ошибку", когда отказался от продления зерновой сделки, тем самым решив использовать продовольствие в качестве оружия. Об этом сообщает CNN.

Во время своего выступления в Совете Европейского Союза в Брюсселе во вторник, 18 июля, Макрон заявил, что РФ несет "огромную ответственность" перед многими странами, участвуя в зерновой сделке при посредничестве ООН.

"Страны Ближнего Востока, Африки и даже Азии сильно зависимы от этих соглашений, на которые повлияет одностороннее решение России", — заявил французский президент.

Для тех, кто сомневается в искренности намерений Владимира Путина и приверженности общему благу, Макрон разъяснил, что ответ Кремля предельно ясен: Путин решил превратить еду в оружие, что, по мнению лидера Франции, "огромная ошибка".

По словам Макрона, ответственность его страны состоит в том, чтобы содействовать экспорту зерновых, злаков и удобрений в рамках зернового соглашения, призванного поддержать страны, столкнувшиеся с проблемой продовольственной безопасности.

Первым заявлением представителей Франции на выход РФ из зерновой сделки было обвинение Путина в "шантаже глобальной продовольственной безопасности".

Накануне, 17 июля в МИД Франции возложили ответственность за блокирование судоходства в Черном море исключительно на РФ.

Напомним, что выход РФ из зернового соглашения спровоцировал рост мировых цен на пшеницу и кукурузу.

Также сообщалось, что в РФ пригрозили рисками, в случае если "зерновая сделка" продолжится без участия РФ.