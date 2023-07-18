ВСУ перехватили инициативу: на Купянском направлении ВС РФ наступают безуспешно, — Маляр

По словам замминистра обороны, боестолкновения продолжаются также и на северном направлении. Украинским защитникам приходится действовать в условиях плотного минирования и под интенсивным огнем.

Наступление российских войск на Купянском направлении в Минобороны Украины оценивают как неуспешное. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Анна Маляр, пост опубликован в Telegram.

По ее словам, боестолкновения на упомянутом участке фронта продолжаются, однако "инициатива уже на нашей стороне". Оккупационная группировка войск РФ перешла в наступление накануне, 17 июля.

"На южном фланге вокруг Бахмута сегодня, как и все предыдущие дни, было продвижение наших войск", — сообщила Маляр.

Более того, бои продолжаются и на северном направлении. Украинским защитникам приходится действовать в условиях плотного минирования и интенсивного вражеского огня.

18 июля командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что российские войска наступают на Купянском направлении, преследуя цель разгромить Силы обороны Украины в районе Купянска и продолжить наступление вглубь украинских позиций.

Со слов командующего, ВС РФ перебрасывают дополнительные силы к Бахмуту, чтобы противостоять продвижению Сил обороны. В целом Сырский оценивает положение на Восточном направлении как "сложное".

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