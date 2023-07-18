Готовы к контрнаступлению: генерал Милли сообщил о подготовке 63 тысяч бойцов ВСУ

По словам американского генерала, подготовили военных, которые будут идти в атаку, и другие категории защитников, которые будут помогать контрнаступлению.

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли приняли участие в заседании Контактной группы по помощи Украине. Отвечая на вопросы журналистов, Милли обнародовал количество украинских военных, которые прошли переподготовку в США. О деталях поддержки Украины американские чиновники рассказали во время брифинга после заседания комитета.

Во вступительном слове министр Остин подтвердил, что США вместе с партнерами и дальше будет поддерживать Украину. При этом подчеркнул, что война, которая происходит сейчас, это "не спринт, а марафон". Также он перечислил, какое снаряжение вскоре поступит на поле боя: компоненты для системы ПВО NASAMS, новые пусковые установки Patriot, танки Leopard, БМП Marder, высокоточные ракеты SCALP и 20 тыс. снарядов. Основные тезисы его выступления опубликовала пресс-служба на сайте ведомства.

Между тем детали брифинга с расшифровкой вопросов и ответов можно отыскать на портале сети американского телевидения С-Span. В ответ на один из вопросов генерал Марк Милли детализировал, сколько же именно украинских военных учились в США, готовясь к контрнаступлению.

По словам Милли, партнеры обучили 63 тыс. бойцов, которые вошли в состав 17 бригад. Из них в США прошли подготовку 15 тыс. человек. Учились различные категории бойцов: сержанты, офицеры, работники штаба, артиллеристы, специалисты ПВО, артиллерийские инженеры, специалисты материально-технического обеспечения, врачи.

Относительно содержания подготовки, генерал отметил: "Эта подготовка развила навыки, которые помогут создать настоящих командиров и подразделения, которые будут иметь влияние на поле боя".

Также офицер армии США отметил, что наступление пока действительно происходит медленно и объяснил, в чем причина — это многочисленные минные поля и укрепления, которые возвели российские войска на оккупированных территориях.

Отметим, днем 18 июля стало известно о возможном продвижении Сил обороны на Запорожье. В частности, бойцы Нацгвардии из бригады "Азов" опубликовали видео, на котором они успешно штурмуют позиции ВС РФ. В сети утверждают, что речь идет о продвижении на 5 км в районе Малой Токмачки.

Кроме того командующего Объединенными силами Таврического направления генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки нанесли более чем полторы тысячи огневых поражений. При этом удалось уничтожить 41 единицу военной техники ВС РФ — бронемашины, пушки, САУ, беспилотники.

Напоминаем, слова Марка Милли подтверждают украинские военные, с которыми пообщалось американское издание WP. По словам бойцов, ширина минных полей — от 5 до 16 км вглубь от линии фронта.

Вопреки попыткам ВС РФ остановить контрнаступление, оно все же происходит. В частности, на днях стало известно об освобождении населенного пункта к югу от Великой Новоселки в Донецкой области. Речь идет о селе Старомайорское: оккупантов выбили из населенного пункта, но они пытаются туда вернуться.