"Не провал": Украина еще не использовала всю боевую мощь в контрнаступлении ВСУ, — генерал США

По словам генерала Марка Милли, украинские военные продвигаются медленно из-за минных полей. Командование бережет жизни военнослужащих, а потому замедление — это нормально.

Контрнаступление ВСУ замедлилось, однако его нельзя назвать провальным. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишет CNN.

По его словам, продвижение Сил обороны Украины продвигается медленнее, чем ожидалось. Однако есть разница между войной на бумаге, и войной в реальности.

"Это началось около пяти или шести недель назад, и различные военные учения, которые были проведены заранее, предсказывали определенные уровни продвижения, и которые замедлились. Почему? Потому что в этом разница между войной на бумаге и настоящей войной", — сказал Милли.

Он сказал, что на настоящей войне люди расчищают минные поля в боевых машинах. К сожалению, многие умирают. Когда это происходит, то войска замедляются. Милли уверен, что это правильно, так как нужно выжить и пройти через минные поля.

"Это далеко не провал. На мой взгляд, еще слишком рано делать такие заявления. Я думаю, что впереди еще много боев", — сказал Милли.

Он также отметил, что у Украины еще есть значительная боевая мощь, которую она не задействовала в контрнаступлении ВСУ.

"Сейчас они сохраняют свою боевую мощь и медленно, обдуманно и неуклонно прокладывают себе путь через все эти минные поля". – сказал Милли.

Напомним, что Марк Милли также говорил, что Запад обучил уже 63 тысячи бойцов ВСУ. При этом подчеркнул, что война, которая происходит сейчас, это "не спринт, а марафон". Также он перечислил, какое снаряжение вскоре поступит на поле боя: компоненты для системы ПВО NASAMS, новые пусковые установки Patriot, танки Leopard, БМП Marder, высокоточные ракеты SCALP и 20 тыс. снарядов.

Кроме того, генерал Александр Сырский показал уничтожение целей РФ артиллерией 3-й бригады. Украинские бойцы продолжают выбивать российскую артиллерию и места скопления личного состава.