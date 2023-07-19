Ускоренная стратегия и €20 млрд: в ЕС озаботились военной поддержкой Украины на долгие годы

Изменится сама идеологическая основа военной помощи: до вторжения РФ поставка оружия в воющую страну была немыслимой для ЕС.

ЕС предлагает создать специальный фонд поддержки, который бы обеспечил запасы вооружений для Сил обороны Украины на четыре следующих года. Объем финансирования исчисляется 20 миллиардами евро. Об этом сообщает Politico.

Инициатива не предусматривает прямые платежи со стороны ЕС. Вместо этого Брюссель поможет странам покрывать расходы на покупку и передачу боеприпасов, ракет и танков. Финансирование также будет расходоваться на обучение украинских военнослужащих.

Подобный подход в ЕС применяют с начала полномасштабного вторжения в Украину, но новая инициатива послужит ускорением для описанной стратегии.

Ожидается, что значительно возрастут расходы: в пять раз по сравнению с потраченными за прошлые полтора года 4 млрд евро.

Изменится и сама идеологическая составляющая военной помощи со стороны Евросоюза. До масштабного российского вторжения поставка оружия в зону боевых действий из ЕС представлялась немыслимой. Теперь же такая стратегия может закрепиться на долгие годы.

По иронии судьбы и, возможно, показательно, военная помощь Украине идет посредством "Европейского фонда мира", отмечают авторы публикации.

Высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель упомянул о новой инициативе на саммите лидеров ЕС в прошлом месяце.

"Вы должны сделать Украину способной защищаться, — заявил он, добавив, что поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, стоит переименовать в Украинский оборонный фонд.

Новое предложение о финансировании ВСУ было направлено на рассмотрение стран ЕС в понедельник, 17 июля. Министры иностранных дел ЕС рассмотрят его в четверг на встрече в Брюсселе. По информации от источников журналистов в дипломатических кругах, предложение планируют утвердить к осени.

Напомним, что на виртуальной встрече в формате "Рамштайн-14" партнеры Украины уделили внимание трем составляющим: борьбе с беспилотниками, поставкам боеприпасов и бронемашин для пехоты ВСУ.

Также сообщалось, что, по словам генерала Марка Милли, контрнаступление Украины показало разницу между реальными боестолкновениями и войной на бумаге, то есть ожидаемым продвижением ВСУ.