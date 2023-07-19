"Отойдем от переговоров": КНДР запустила баллистические ракеты, которые пролетели 550 км, — СМИ

По словам журналистов, только в 2023-м году Пхеньян запустил 22 баллистические ракеты. Среди них были и межконтинентальные, которые, теоретически, могут достать до материковой территории США.

18 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты в воды своего восточного побережья. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам журналистов, ракеты пролетели 550 километров. В Южной Корее уже назвали инцидент серьезной провокацией.

Издание пишет, что действия Пхеньяна – ответ на прибытие в порт Южной Кореи подводной лодки США, которая может запускать ядерные баллистические ракеты.

Как заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, США должны знать, что их усиленная расширенная система сдерживания якобы представляет угрозу для Северной Кореи. По ее словам, это заставит Пхеньян еще больше "отдалиться от стола переговоров".

Отмечается, что Вашингтон и Сеул стремятся удержать Северную Корею от развертывания своего ядерного арсенала. Так, была создана консультативная группа, которая должна следить за тем, как Соединенные Штаты развертывают свой "ядерный зонтик" над Южной Кореей.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что ему известно о ракетных пусках Северной Кореи, и оно ведет переговоры с союзниками и партнерами. Однако пуски не представляют угрозы непосредственно Штатам или союзникам.

Издание пишет, что в 2023-м году КНДР запустила 22 баллистические ракеты, среди которых были и межконтинентальные. За весь 2022-й год Северная Корея запустила более 70 баллистических ракет.

Отметим, что ранее служба береговой охраны Южной Кореи уже сообщала о пусках ракет из КНДР. Сообщается, что ракеты были выпущены в сторону Японии.

Также 15 июля сестра Ким Чен Ына осудила реакцию ООН на пуски баллистических ракет КНДР. Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея будет строить "самую мощную" систему ядерного сдерживания до тех пор, пока США не откажутся от "враждебной" политики в отношении Пхеньяна.