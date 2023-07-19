Россияне отказываются воевать и сдаются из-за проблем ВС РФ на Юге Украины, — ISW

По словам американских аналитиков, командование ВС РФ не решило те проблемы, о которых говорил генерал Иван Попов. Поэтому у россиян все меньше мотивации сражаться.

Российские оккупанты продолжают сообщать о проблемах с логистикой на оккупированных территориях Юга Украины, на что ранее жаловался командующий 58 общевойсковой армией РФ на Запорожском направлении генерал-майор Иван Попов перед своим увольнением. Об этом сообщают аналитики из американского Института исследования войны (ISW).

В новом отчете от 18 июля говорится, что те проблемы, о которых говорил генерал Попов, снятый недавно Министерством обороны с должности, до сих пор оказывают влияние на российских военных.

Сообщается, что Силы обороны Украины проводят операции, чтобы истощить российские войска на юге, чтобы они не могли удерживать позиции при контрнаступлении ВСУ. Более того, командование ВС РФ не решило проблемы ротации сил.

Более того, как отметили аналитики, в РФ распространяются сообщения, что на Запорожском направлении в плен к ВСУ сдаются целые штурмовые группы россиян численностью до взвода.

"Постоянные проблемы с логистикой и операциями России на юге Украины, возможно, способствовали неспособности или нежеланию этих сил сражаться и сообщениям о последующей капитуляции". – заявили аналитики.

Напомним, что 13 июля СМИ сообщали, что командующего армией ЮВО генерала Ивана Попова отстранили. По данным журналистов, генерал-майор Иван Попов отстранен от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа за то, что сообщил о гибели и увечьях солдат РФ от ударов украинской артиллерии.

Проблемы российских войск, о которых рассказал впоследствии отстраненный генерал-майор Иван Попов:

отсутствие контрбатарейной борьбы;

отсутствие станций артразведки;

гибель и увечья от ударов артиллерии ВСУ.

Отметим, что, как говорил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, Украина еще не использовала всю боевую мощь в контрнаступлении ВСУ. По его словам, украинские военные продвигаются медленно из-за минных полей. Командование бережет жизни военнослужащих, а потому замедление — это нормально.