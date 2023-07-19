В оккупированном Крыму слышны взрывы: детонирует склад боеприпасов, — соцсети (видео)

Сообщается, что солдаты ВС РФ перекрыли дороги и все выезды, которые идут мимо Старокрымского полигона.

Утром 19 июля на Старокрымском полигоне у села Кринички в оккупированном Крыму начали слышать взрывы. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Сообщается, что произошел "прилет" в склад боеприпасов российских оккупантов.

"На Старокрымском полигоне у села Кринички попали по складу боеприпасов, продолжается детонация", — сказано в сообщении.

Село Кринички на карте Фото: Google Maps

Затем администраторы канала сообщили, что российские войска перекрыли дороги и все выезды, которые идут мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды".

Кроме того, местные жители также делятся видео с места событий в социальных сетях:

Отметим, что коллаборант, глава организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в Telegram сообщил, что в Севастополе якобы сработало российское ПВО.

Напомним, что СМИ писали, что у Путина рассказали о реакции на новый удар по Крымскому мосту. По словам представителей российской элиты, их не волнует ни Крымский мост, ни мятеж Пригожина. Зато волнение вызывают успехи ВСУ на линии фронта.

Кроме того, в социальных сетях 18 июля писали о взрывах в Феодосии. По свидетельствам местных жителей, следы от российской ПВО видели на южном побережье Крыма, а взрывы были слышны еще и на восточном.