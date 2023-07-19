Волонтер приобрел для ВСУ британский танк Challenger 1, но есть нюансы (фото)

Если танк приобрели у частного коллекционера, то он демилитаризован, если же его приобрели где-то на Ближнем Востоке, то непонятно, у кого. Роман Бочкала утверждает, что танки вскоре отправятся в Украину.

Журналист и волонтер Роман Бочкала показал приобретенный для украинской армии танк Challenger 1. Об этом он написал в своем телеграм-канале 18 июля.

В видеоролике волонтер показывает приобретенную технику для ВСУ. Он заявляет, что на видео танк Challenger 1. По его словам скоро такие танки отправят в Украину, а купить их удалось благодаря британским партнерам. Также Бочкала анонсировал, что скоро такой техники будет больше.

Однако аналитики установили, что в ролике еще более старый танк Chieftain, который был на вооружении Великобритании до 1995 года. На портале о танках Btvt.info пишут, что основной парк танков Chieftain сохранился в Иране и Иордании. В случае последней они идут под названием Halid, которые являются модернизированной версией британской машины. Проблемы с Chieftain заключаются в том, что для них уже давно не выпускают двигатели. Даже если на видео Challenger 1, то их также немного. Всего было создано 402 танка. Их все продали в Иорданию.

В милитарном телеграм-канале NMFTE пишут, что Chieftain Mk10 Роман Бочкала приобрел у частного коллекционера. Если это действительно так, то под вопросом его боевые возможности. Обычно вся военная техника на гражданском рынке проходит демилитаризацию. В некоторых случаях двигатели машин могли заливаться бетоном. Поэтому если за этим Chieftain пойдут другие, то скорее всего это будет небольшое количество танков, которые неизвестно, смогут ли воевать.

Напомним, 20 июня украинские военные показали первые фото танков Challenger 2, которые поступили на вооружение из Великобритании.

18 июля министр обороны Бен Уоллес заявил, что Украина показала, как надо воевать в XXI веке.