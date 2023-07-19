"Ониксы", "Калибры" и Shahed: в ВСУ сообщили подробности атаки РФ по Одесской области (фото)

Захватчики применили надводные ракетоносители с "Калибрами", которые находились в бухте Севастополя, и береговой ракетный комплекс и стратегическую авиацию.

Российские войска нанесли удар по югу Украины мощным накоплением ракет "Оникс", "Калибр", Х-59 и Х-22, а также дронами Shahed-136. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Один из надводных ракетоносителей в бухте в Севастополе использовали для атаки "Калибрами". Враг запустил 12 ракет соответствующего типа и все они были уничтожены.

Российские оккупанты в течение ночи применили с территории Крыма также береговой ракетный комплекс. Они ударили по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла атаки ракетами Х-59 и Х-22. Россияне одновременно с ракетной атакой запустили по южным областям нашего государства и дроны Shahed-136.

Ракета Х-59 была сбита украинскими защитниками на подлете к берегу и упав в одном из кварталов Одессы образовала большую воронку. В результате взрывной волны повреждено несколько зданий вокруг. Трое гражданских получили ранения.

"Ониксы" и Х-22 враг решил направить на критическую и портовую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы. Получили повреждения резервуары и оборудование для загрузки, загорелся пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий.

Восемь дронов типа Shahed-136 были уничтожены в небе над Одесской областью. Также две единицы этой техники ликвидировали над Николаевской областью. Двое гражданских пострадали в результате падения обломков на объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Коблевской громады.

Взрывной волной в жилых комплексах Одессы в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов было повреждено несколько многоквартирных домов. По меньшей мере 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились к медикам за помощью. Они получили ранения осколками стекла и других предметов.

На территории Одесского района есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник. Попали враги и в два складских помещения в разных локациях — с табаком и фейерверками. Издание "Думська" опубликовало фото последствий попаданий в Одессе.

Фото: "Думская"

В Херсоне враг попал дроном Shahed во дворец культуры и изуродовал общежитие. В результате атаки один человек пострадал.

Фото: "Думская"

Атака по Одесской области в ночь на 19 июля

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что за ночь 19 июля Силам обороны удалось сбить 37 воздушных целей. "Калибры" захватчики могли запустить с корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря.

Ликвидирована была и одна управляемая авиационная ракета Х-59, запущенная с истребителя Су-35 из акватории Черного моря. Сбили защитники и 23 ударных беспилотника Shahed-136/131 из 32, запущенных из Крыма и Краснодарского края.

Напомним, на Старокрымском полигоне 19 июля зафиксировали взрывы. Оккупанты эвакуируют местное население.