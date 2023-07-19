Был кумиром пропаганды РФ: в Украине ликвидировали комбрига оккупантов "Ташкента" (фото)

По информации россиян, в момент смерти он передвигался на автомобиле, но дрон-камикадзе оказался быстрее. Погибший захватчик был причастен к оккупации ряду территорий в Луганской области.

В Украине ликвидировали командира бригады российских оккупантов Дениса Иванова с позывным "Ташкент". Его регулярно хвалила российская пропаганда. Про его смерть написали российские источники 18 июля.

По информации Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", смерть наступила в результате удара дрона-камикадзе в тот момент, когда он передвигался на собственном автомобиле по линии фронта.

"Иванов более известен как просто Ташкент, его постоянно показывали и использовали пропагандисты с канала "Россия", в том числе Ольга Скабеева", — говорится в сообщении.

В Украине ликвидировали комбрига российских оккупантов с прозвищем "Ташкент" Фото: Скриншот

В России сделали его "легендой" за военные преступления на фронте. В частности, он причастен к оккупации Рубежного, Северодонецка и других населенных пунктов Луганской области.

В росСМИ отмечают, что он крайне редко давал лично интервью за время полномасштаюной войны, а побратимы вспоминают оккупанта как якобы профессионального военного.

На момент смерти российскому командиры бригады было 42 года и на следующей неделе он должен был отметить день рождение, но теперь этого не произойдет.

В Украине ликвидировали комбрига российских оккупантов с прозвищем "Ташкент" Фото: Скриншот

Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий (Штирлиц) Штефан в своем Telegram-канале также отреагировал на смерть противника.

"Успешно демобилизирован. Оператор дрона джекпот выиграл. Ждет видео для Скабеевой. Слава воинам Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 июля сообщалось, что в Украине ликвидировали российского комбрига Максима Харламова. Родом он из Нижнего Новгорода, а на тот свет он отправился еще в июне этого года.