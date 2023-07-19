Прячутся за мирным населением: РФ выстраивает огневые позиции на крышах домов, — ВСУ (видео)

По словам представительницы ОК "Юг" Натальи Гуменюк, после подрыва Каховской ГЭС ситуация все еще сложная и часть населенных пунктов не справились с затоплением. В связи с этим захватчики выбрали новую тактику.

На левом берегу Днепра в Херсонской области российские оккупанты начали обустраивать огневые позиции на чердаках и высоких этажах жилых домов. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom 19 июля.

По ее словам, ситуация на этом направлении фронта все еще сложная, ведь последствия подрыва Каховской ГЭС и затопления населенных пунктов никуда не делись. Часть из них до сих пор частично под водой, а местные жители столкнулись с гуманитарной катастрофой из-за РФ.

Шантаж людей с паспортизацией после этого никуда не делся, а лишь усугубился. Захватчики теперь могут вынуждать украинцев на оккупированной территории получить чужое гражданство в обмен на питьевую воду, к примеру.

"Насильственная паспортизация продолжается. Прятаться за мирным населением они продолжают, потому что даже там, где вода еще не полностью отошла, они размещают в домах на чердаках, на более высоких этажах, если это многоэтажный дом, свои огневые позиции, потому что получили задачу срочно вернуть себе первый рубеж обороны, с которого их смыла та самая высокая вода", — говорится в сообщении.

Отдельно Наталья Гуменюк отметила, что раздача российских паспортов нужна Кремлю для того, чтобы якобы оправдать свое присутствие на оккупированных территориях и попробовать там закрепиться.

Военные преступления на землях, которые временно находятся под контролем РФ продолжаются.

Напомним, 19 июля сообщалось, что после активизации боев за острова в дельте Днепра, РФ может ослабить Запорожское направление фронта. Успехи ВСУ вынуждают противника расставлять приоритеты.