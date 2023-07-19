"Последствия зерновой сделки": Путин отказался участвовать в саммите БРИКС в ЮАР

Так как президента РФ могут арестовать по ордеру МУС, российскую делегацию в Африку в августе возглавит глава МИД Лавров.

Президент РФ Владимир Путин, которому грозит арест по ордеру Международного уголовного суда, не поедет на саммит БРИКС в ЮАР в августе. Вместо него российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента африканской республики.

Там отметили, что решение о том, чтобы Путин не будет участвовать в саммите, было принято по обоюдному согласию двух стран.

Как известно, ЮАР ратифицировала Римский статут, а потому юридически обязана задержать Путина по ордеру Международного уголовного суда, выданному 17 апреля, и направить в Гаагу. Против политика выдвинуты обвинения в военном преступлении, а именно незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в ходе полномасштабного вторжения РФ.

Оппозиция ЮАР требовала от президента африканской республики Сирила Рамафоса выполнить обязательство перед МУС. Однако политик заявил, что Россия будет расценивать арест Путина как объявление войны. Поэтому власти ЮАР "были бы счастливы", если президент РФ не приедет на саммит, а российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал угрозы со стороны России в адрес властей ЮАР. При этом о последствиях все же предупредил.

"Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего никому здесь объяснять не нужно" — заявил Песков в комментарии росСМИ.

Аналитики Inform Napalm отмечают, что отмена поездки Путина на саммит БРИКС — первые последствия отказа россиян от "зернового соглашения". По информации экспертов, еще недавно поступали сигналы о том, будто Путину могут предоставить дипломатический иммунитет для посещения африканской республики и якобы президент РФ очень хотел принять участие в саммите.

"Но после пощечины странам Африки с отменой "зернового соглашения", все меньше африканских лидеров желают видеть военного преступника, президента России, у себя в гостях" — отметили аналитики.

Напомним, 18 июля власти РФ объявили о прекращении зерновой инициативы. Решение Кремля означает, что сотни тысяч людей по всему миру будут лишены основных продуктов питания. В ЕС выход РФ из зернового соглашения считают худшим, что мог сделать Путин, и ищут другие пути экспорта украинского зерна.