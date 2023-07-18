Арест Путина в ЮАР будет считаться объявлением войны, – президент Южной Африки

По словам Сирила Рамафосы, в Южной Африке не видят необходимости в том, чтобы публично говорить о намерении арестовать российского президента, если он приедет на саммит БРИКС.

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Во вторник, 18 июля, в Южно-Африканской Республике были обнародованы письменные показания президента Сирила Рамафосы в ответ на ходатайство прокурора об аресте президента Российской Федерации Владимира Путина, если он прибудет в Южную Африку на саммит БРИКС. Об этом пишет IOL News.

Сообщается, что южноафриканский лидер назвал заявление окружного прокурора "совершенно некомпетентным". По его словам, предписание об аресте и выдачи Владимира Путина невозможно обосновать.

При этом Рамафоса отметил, что согласно постановлению правительства, саммит БРИКС будет проведен таким образом, чтобы ЮАР смогла соблюсти свои международные и юридические обязательства.

Президент Южной Африки также отверг предположение прокурора, согласно которому, его страна должна была публично озвучить намерение задержать российского лидера после выдачи ордера на его арест со стороны МУС.

"Правительство знает свои обязательства. Он не видит необходимости объявлять об этом публично. Южная Африка обязана сохранять конфиденциальность в отношении того, как она намерена обрабатывать ордер", — отметил Рамафоса.

Южноафриканский президент также признал, что вел конфиденциальные переговоры с МУС. Кроме того, согласно его письменным показаниям, в РФ дали понять, что арест Владимира Путина будет считаться объявлением войны.

"Было бы несовместимо с нашей Конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства по защите национального суверенитета, мира и безопасности Республики", — заключил Сирил Рамафоса.

Напомним, что по данным Bloomberg от 14 июля, Россия отказала президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в том, чтобы российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров, а не президент Владимир Путин во время саммита БРИКС в августе.

Ранее, 13 июля, Сирил Рамафоса на заседании Делового совета БРИКС в Сэндтоне 13 июля заявил, что саммит состоится в августе при личном присутствии пяти глав государств. Это значит, что Путин, невзирая на ордер МУС, может лично присутствовать на заседании.