"Качественное уничтожение": возле Дибровы бойцы 45 бригады попали по БМД армии РФ (видео)

Как свидетельствует видео, украинская артиллерия попала в бронемашину РФ, где могли находиться почти десяток единиц живой силы противника.

Бойцы ВСУ попали в российскую БМД в лесах возле села Диброва на Луганщине. В спецоперации приняли участие два подразделения, которые выследили вражескую бронемашину и попали в нее, вызвав детонацию БК. Видео опубликовано на официальной странице Facebook Сухопутных войск.

Запись успешного уничтожения российской бронемашины сделана с помощью дрона. Первые кадры показывают БМД ВС РФ, которая прячется посреди леса. Затем прилетает снаряд: сначала появляется столб дыма, затем — возгорание, в конце — детонирует БК и машина сгорает полностью.

Уничтожение БМД армии РФ на Луганщине

Указано, что "успешную работу" провели два подразделения Сил обороны: 45 ОМБр ВСУ и 100 ОБр Теробороны. Место событий — возле Дибровы на Луганщине.

Удар по БМД ВС РФ возле Дибровы

Боевая машина пехоты, по которой успешно отработали украинские артиллеристы, вмещает 3 чел. экипажа и 5 чел. десанта. Следовательно, возможные потери россиян — "минус" максимум 8 человек.

На видео не ясно, какой именно тип БМД ВС РФ уничтожен — БМД-2, БМД-3, БМД-4. Однако ORYX-расследователи подсчитали, что в течение 500 с лишним дней войны враг потерял пятую часть БМД-2 (200 шт. от 1024 шт.) и более трети БМД-4 (74 шт. от 250 шт.).

Отметим, согласно онлайн-карте боевых действий DeepState, Диброва — населенный пункт, расположенный рядом на линии фронта на полдороге между свободным Торским в Донецкой области и оккупированной Кременной на Луганщине. На юго-восток — Серебрянское лесничество, где, согласно сообщениям Генштаба ВСУ, продолжаются бои в направлении села Белогоровка.

Ситуация на Лиманском направлении по состоянию на 19 июля 2023 года

Военный обозреватель Константин Машовец предоставил некоторые детали о событиях на Лиманском направлении — именно здесь расположена Диброва. По его словам, ВСУ удерживают врага от попыток продвинуться в сторону Заречного и Торского. Россияне даже привлекают подразделения "Ахмат-Север" главы Чечни Рамзана Кадырова. При этом успеха враг не имеет: одна из причин — "не хватает уровня боеспособности его передовых подразделений".

События возле Торского и Белогоровки — Лиманское направление

Напоминаем, согласно данным Института изучения войны, подразделения ВСУ заняли высоты возле Бахмута в Донецкой области и продолжают давить на войска РФ. В частности, есть даже успешное продвижение вперед — на 3 км возле села Ягодного.

Между тем издание WP объяснило, благодаря чему украинские войска продвигаются вперед во время контрнаступления. Военный аналитик утверждает, что используют особую тактику — продвижение вперед малыми группами по 15-50 человек.