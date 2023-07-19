"Пытался спасти свою шкуру": глава МИ-6 рассказал, как Кремль "подавил" мятеж Пригожина

По мнению главы британской службы внешней разведки Ричарда Мура, Путин пошел на сделку с "вагнеровцами", чтобы удержать власть. При этом на президента РФ явно оказывают внутреннее давление.

У президента РФ Владимира Путина не было другого выбора, кроме как договориться с лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, чтобы остановить неудавшееся восстание в прошлом месяце. Такое мнение озвучил глава британской МИ-6 Ричард Мур в интервью СNN.

"Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, используя добрые услуги лидера Беларуси", — заявил глава британской службы внешней разведки.

По словам Мура, если проанализировать поведение Путина в тот день, то Пригожин начал "как предатель за завтраком", а "к ужину" его уже помиловали и даже пригласили на чай.

Глава МИ-6 уверен, что предводитель "вагнеровцев" находится на свободе после мятежа и "плавает вокруг". На самого Путина при этом явно оказывается внутреннее давление.

"У вас не будет группы наемников, продвигающихся по автомагистрали в сторону Москвы и оказавшихся в пределах 125 километров, если вы не совсем предусмотрели, что это должно было произойти. Так что я думаю, что он, вероятно, испытывает определенное давление", – добавил Ричард Мур.

Ранее росСМИ сообщали, что ЧВК "Вагнер" прекратило свое существование на территории РФ. Решение о ликвидации подразделения наемников Пригожина якобы принял лично Путин. Большинству "вагнеровцев" предложили перейти под командование главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Некоторые бойцы передислоцировались в Беларусь, но они практически обезоружены, так как большую часть техники сдали министерству обороны России, есть и те "опытные пехотинцы", кто остался верен Пригожину.

Фокус писал 9 июля, что, по мнению Владимира Зеленского, неудавшийся военный мятеж Пригожина в РФ стал началом конца путинского режима. Он выявил слабость действующей власти. И в обозримом будущем в России готовится новое восстание, которое поддержит большое количество людей внутри страны.

Фокус также сообщал 6 июля, что в Москве готовятся к очередному мятежу и городским боям, для чего проводят тренировочные учения в случае возможных сражений в столице.