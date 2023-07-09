"Есть сигнал": Зеленский подтвердил, что в России готовится новый мятеж

По словам украинского лидера, в Москве, как и по всей России, достаточно много людей, которые готовы выступить против режима правления Владимира Путина.

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Военный мятеж Евгения Пригожина был не последним и сейчас в России готовится новое восстание. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью медиа ABC, которое опубликовали 9 июля.

"Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж", — сказал президент Украины.

Зеленский также заявил, что, восстание создателя группы наемников Евгения Пригожина выявило слабость путинского режима. Хотя сам "повар Путина" утверждал, что марш на Москву был направлен на защиту его бойцов от "несправедливости", а не на попытку совершить государвственный переворот.

Украинский лидер выразил точку зрения, что Пригожин действительно сам остановился в нескольких километрах от Москвы и не стал захватывать российскую столицу.

"Они (вагнеровцы, — ред.) решили остановиться сами. У Путина нет военной силы внутри России, а его гражданское население не защищено", — сказал Зеленский в разговоре с журналисткой.

Напомним, в начале июля аналитики ISW сообщили, что в Москве готовятся к очередному мятежу и городским боям. По данным экспертов, полицию Московской области собрались тренировать для возможных сражений в столице. Впрочем, далеко не все силовики хотят в этом участвовать.

Как сообщалось ранее, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время вооруженного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина половина россиян поддержала наемников, другая половина – президента РФ Владимира Путина.