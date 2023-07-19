В Польше 15 агентов Кремля планировали взрывать поезда с оружием для Украины, — СМИ

Польское агентство внутренней безопасности выявило крупнейшую сеть российских шпионов. Они мониторили железнодорожные маршруты и планировали диверсии.

Агентство внутренней безопасности Польши ликвидировало крупнейшую в истории российскую агентурную сеть, которая намеревалась взрывать поезда с военной и гуманитарной помощью для Украины. Об этом сообщает Gazeta Polska.

По версии следствия, агенты шпионили в пользу российского ГРУ. Они получали задания напрямую из Москвы. После выполнения им отправляли вознаграждение в криптовалютах, в основном в биткоинах, после чего агенты меняли их на наличные деньги.

С марта по июль 2023 года в Польше удалось задержать 15 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. Среди агентов Кремля были граждане Беларуси, РФ и Украины. Они занимались мониторингом железнодорожных маршрутов и распространением пропаганды против НАТО и Польши. Также шпионы готовили диверсии по заказу разведки РФ. По законам Польши, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Последнего фигуранта расследования задержали 10 июля. По данным следствия, мужчина является гражданином Украины. С 2019 года он жил в Польше и шпионил за критической инфраструктурой, в том числе военными объектами и морскими портами, направляя информацию в Кремль.

Напомним, 30 июня польские правоохранители разоблачили российского шпиона, который с октября 2021 года передавал информацию российской разведке за систематические "вознаграждения". Агент был профессиональным хоккеистом.

Фокус писал, что разведка Швейцарии считает высокой угрозу шпионажа со стороны России из-за членства Швейцарии в Совете безопасности ООН. В Федеральной разведывательной службе страны намерены предотвратить передачу в РФ товаров, которые там могут использовать для санкционированной военной деятельности.