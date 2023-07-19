Продвинулись на километр: стало известно о результатах ВСУ на Мелитопольском направлении

Российские оккупанты прилагают усилия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении и концентрируются на удержании ротных опорных пунктов.

На Мелитопольском направлении украинские войска продвинулись на один километр вдоль линии фронта и нанесли оккупантам потери. Об этом заявил пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона "Единые новости".

"Констатируем, что есть продвижение ударных подразделений наших частей более 1 км вдоль линии фронта ", – сказал спикер.

В то же время основные силы оккупантов сосредоточены на удержании ротных опорных пунктов. По словам Валерия Шершня, враг прилагает значительные усилия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении.

Напомним, за предыдущие сутки 18 июля на Таврическом направлении оккупанты атаковали позиции украинских войск более 20 раз и произвели 678 обстрелов. Силы обороны Украины в ответ нанесли втрое больше ударов. По информации командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавский, ВСУ выполнили 1 681 огневые задачи. В результате были уничтожены пушки, способные бить на несколько десятков километров, а также склады БК неподалеку от линии фронта под Угледаром.

Всего за предыдущие сутки враг потерял на Таврическом направлении ВСУ уничтожили 41 единицу российского вооружения и военной техники.

Фокус сообщал 19 июля, что глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур "оптимистично настроен" и считает, что Украина победит Российскую Федерацию в войне. По мнению Мура, у России мало шансов возобновить темпы ведения войны. Контраступление ВСУ показывает, что Украина за месяц освободила больше территории, чем россиянам удалось захватить за год.

Фокус также писал 18 июля, что украинские командиры начали использовать малозаметные небольшие группы из 15-50 человек, которые выводят из строя вражеские мины.