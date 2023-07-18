Бои на Таврическом направлении: за сутки Силы обороны уничтожили 41 единицу техники ВС РФ (видео)
Как следует из заявления украинского генерала, ВСУ нанесли втрое больше ударов, чем ВС РФ. При этом уничтожены пушки, которые способны бить на несколько десятков километров, а также склады БК неподалеку от линии фронта под Угледаром.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал об удачных отработках Сил обороны Украины по 41 единице военной техники ВС РФ за последние сутки. Благодаря ударам взлетели в воздух российские танки, бронемашины, гаубицы и РСЗО. Об этом генерал рассказал в Telegram-канале.
Тарнавский отчитался о 1 681 огневой задаче, которую выполнили бойцы ВСУ на Таврическом направлении за сутки. При этом вражеские войска действовали на порядок слабее — попытались осуществить 20 атак и нанесли 678 обстрелов.
Украинские войска попали по 41 цели. Среди уничтоженных военных объектов:
- танков — 4 шт;
- ББМ — 12 шт;
- гаубицы 2А64 "Мста-Б" — 3 шт;
- БМ-21 "Град" — 2 шт;
- разведывательные и ударные беспилотники трех видов — "Орлан-30", Supercam, Zala;
- САУ 2С3 "Акация" — 1 шт;
- пушка "Гиацинт-С" — 1 шт;
- военные автомобили.
Кроме того, ВСУ достали по четырем складам боеприпасов армии РФ, сообщил генерал Тарнавский.
Генерал дополнил сообщение видео, на котором взлетает в воздух цель, уничтоженная украинскими войсками.
Тарнавский не сообщил, где именно произошло событие, о котором говорится в его заметке. Однако в паблике, где видео опубликовали, указано, что это удар по российскому складу БК в районе оккупированной Павловки под Угледаром в Донецкой области. Авторы удара — 72 ОМБр ВСУ им. Черных Запорожцев. Спецоперацию осуществили с помощью дрона Mavic, который сбросил гранату на грузовик со снарядами.
Отметим, Павловка — населенный пункт, который ВС РФ оккупировали осенью 2022 года после боев, в которых десятками гибли российские солдаты. Расстояние до Угледара, где ВСУ год держат оборону — около 2 км.
В крайней сводке Генштаба ВСУ указано, что на Таврическом направлении (от Авдеевки Донецкой области до Херсонщины), ВС РФ атакует в районе Авдеевки и Марьинки, в районе Угледара наносит авиа- и артиллерийские удары, а на Запорожье пытается удержать продвижение украинской армии.
Напоминаем, в отчете за 16 июля Генштаб ВСУ сообщил об успехах на Таврическом направлении. В частности, речь идет о небольшом продвижении в сторону села Старомайорское к югу от Великой Новоселки в Донецкой области.
Между тем издание WP сообщило о том, что затрудняет контрнаступление ВСУ на юге. Издание утверждает, что основное, что тормозит контрнаступление — это минные заграждения, которые обустроили российские войска.