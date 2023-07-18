Бої на Таврійському напрямі: за добу Сили оборони знищили 41 одиницю техніки ЗС РФ (відео)

Як випливає із заяви українського генерала, ЗСУ завдали утричі більше ударів, ніж ЗС РФ. Водночас знищено гармати, які здатні бити на кілька десятків кілометрів, а також склади БК неподалік від лінії фронту під Вугледаром.

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів про вдалі відпрацювання Сил оборони України по 41 одиниці військової техніки ЗС РФ за останню добу. Завдяки ударам злетіли в повітря російські танки, бронемашини, гаубиці та РСЗВ. Про це генерал розповів у Telegram-каналі.

Тарнавський відзвітував про 1681 вогневе завдання, яке виконали бійці ЗСУ на Таврійському напрямі за добу. Водночас ворожі війська діяли на порядок слабше — спробували здійснити 20 атак і завдали 678 обстрілів.

Українські війська влучили в 41 ціль. Серед знищених військових об'єктів:

танків — 4 шт.;

ББМ — 12 шт.;

гаубиці 2А64 "Мста-Б" — 3 шт.;

БМ-21 "Град" — 2 шт.;

розвідувальні й ударні безпілотники трьох видів — "Орлан-30", Supercam, Zala;

САУ 2С3 "Акація" — 1 шт.;

гармата "Гіацинт-С" — 1 шт.;

військові автомобілі.

Крім того, ЗСУ влучили в чотири склади боєприпасів армії РФ, повідомив генерал Тарнавський.

Генерал доповнив допис відео, на якому злітає в повітря ціль, знищена українськими військами.

Тарнавський не повідомив, де саме відбулася подія, про яку йдеться в його дописі. Однак у пабліку, де відео опублікували, вказано, що це удар по російському складу БК у районі окупованої Павлівки під Вугледаром у Донецькій області. Автори удару — 72 ОМБр ЗСУ ім. Чорних Запорожців. Спецоперацію здійснили за допомогою дрона Mavic, який скинув гранату на вантажівку зі снарядами.

Знищення складу БК на Таврійському напрямі

Зазначимо, Павлівка — населений пункт, який ЗС РФ окупували восени 2022 року після боїв, у яких десятками гинули російські солдати. Відстань до Вугледара, де ЗСУ рік тримають оборону, — близько 2 км.

Павлівка під Вугледаром на Донеччині

У крайньому зведенні Генштабу ЗСУ вказано, що на Таврійському напрямі (від Авдіївки на Донеччині до Херсонщини), ЗС РФ атакує в районі Авдіївки та Мар'їнки, у районі Вугледару завдає авіа- й артилерійських ударів, а на Запоріжжі намагається втримати просування українського війська.

Генштаб ЗСУ — звіт станом на ранок 18 липня 2023 року

Нагадуємо, у звіті за 16 липня Генштаб ЗСУ повідомив про успіхи на Таврійському напрямі. Зокрема, йдеться про невелике просування в бік села Старомайорське на південь від Великої Новосілки на Донеччині.

Водночас видання WP повідомило про те, що ускладнює контрнаступ ЗСУ на Півдні. Видання стверджує, що основне, що гальмує контрнаступ — це мінні загородження, які облаштували російські війська.