ЗСУ зайняли частину села Старомайорське в Донецькій області, — Генштаб (карта)

Нові успіхи українських військових не дають спокою російським окупантам, і вони зробили спробу повернення колишніх позицій. Це закінчилося безуспішно.

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Збройні сили України під час контрнаступу домоглися чергових успіхів у Донецькій області, але російські окупанти не можуть із цим змиритися. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 16 липня.

Ідеться про село Старомайорське в Донецькій області, де противник за допомогою наступальних дій спробував повернути втрачені позиції. Зокрема, це стосується Времівського виступу.

"У північній частині Старомайорського Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого становища", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ поділилися новими успіхами українських захисників Фото: deepstatemap.live

У російському Міноборони водночас стверджували, що атаки українських військових у районі Старомайорського були нібито відбиті.

Окремо в Генштабі зазначали, що українські військові продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де їм вдається закріпитися на досягнутих рубежах і здійснювати заходи контрбатарейної боротьби.

"Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 із яких — по зенітно-ракетному комплексу противника", — йдеться в повідомленні.

Російські окупанти зосереджують свої основні сили на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої, але ЗСУ тримають оборону — мінімум 20 бойових зіткнень за добу.

Нагадаємо, 16 липня повідомлялося, що ЗСУ знищили мобільний РЕБ окупантів "Леєр-2". За отриманими даними, комплекс виявили аеророзвідники зі складу 36-ї окремої бригади морської піхоти, після чого зробили кроки для його ліквідації.