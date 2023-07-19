"Более 20 дронов": Резников рассказал о новых БПЛА, поступивших на вооружение ВСУ

Глава Минобороны отметил, что беспилотники для украинской армии разрабатывают национальные производители.

Министерство обороны Украины поставило на вооружение ВСУ более 20 новых наименований дронов украинского производства. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников во время пресс-конференции "Как реализовать антикоррупционную политику в секторе обороны во время войны" в Медиацентре Украина — Укринформ.

"У нас задача сделать стартап… Первый раз мы собрали 82 украинских производителей, чисто национальных, которые согласились разработать. На вооружение уже приняли более 20 абсолютно новых дронов, которые сегодня очень удачно уничтожают орков и их технику", — сказал министр.

Резников отметил, что благодаря новому постановлению, инициированному Минобороны, удалось сократить время поставки на вооружение украинских дронов для ВСУ с двух лет до трех недель, с учетом того, что поставщик гарантирует качество.

Также министр обороны назвал прорывом постановление Минобороны, которым повышена доля прибыли на комплектующие при производстве дронов до 25%, и постановление, упростившее и убравшее сборы для ввоза комплектующих для разработки дронов.

Участники пресс-конференции не стали отвечать на вопрос журналистов о том, какое количество дронов производит Украина в месяц и закупает ли их Минобороны.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сослался на вопросы безопасности. А министр Резников отметил, что его ведомство занимается рассмотрением заявок от ВСУ о том, сколько и какие дроны им необходимы, а не вопросами коммерции.

"Министерство обороны должно заниматься формированием стандартов. Мы должны получить запрос от ВСУ, какие им нужны дроны, а коммерцией — закупкой, торгами, этим должно заниматься независимое агентство" — сказал Резников.

Он также добавил, что сейчас Минобороны занимается формированием стандартов женской формы для военнослужащих.

"Мы должны его закрепить и утвердить, а потом можно будет заказать. Сейчас такого стандарта не существует", — сказал Резников.

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