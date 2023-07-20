"Операция будет сложной и длительной": Подоляк перечислил необходимое ВСУ для контрнаступления (видео)

По словам советника главы ОП, чтобы ускорить контрнаступление, которое идет "медленнее, чем хотелось бы", Киеву нужно еще 300 бронемашин и десятки истребителей F-16. В первую очередь, 200-300 танков и до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление идет "медленное, чем мы хотели". Об этом сообщает France 24.

"К сожалению, эта операция будет достаточно сложной, продолжительной и займет некоторое время", — заявил он.

Вместе с тем представитель ОП настаивает, что Украина пытается выйти к границам 1991 года, в том числе и вернуть Крым, который остается аннексированным РФ.

Он признал, что ВСУ столкнулись с рядом сложностей на поле боя, в частности, это заминированная территория, логистические сложности, такие как поставка вооружений и превосходство ВС РФ в воздухе.

"Будем объективны, у России преимущество в воздухе на линии фронта", — сказал Подоляк.

300 бронемашин и десятки истребителей F-16

Киеву нужны дополнительные 300 бронемашин и десятки истребителей F-16, чтобы ускорить контрнаступление.

"Конечно, нам нужны дополнительные бронемашины — 200-300 танков в первую очередь, — уточнил Подоляк. — Нам нужно до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, и возле передовой в особенности".

Представитель ОП также отметил некоторый прогресс контрнаступательных операций, а также то, что не все бригады ВСУ, готовившиеся к контрнаступлению, были брошены в бой.

Цели контрнаступления

По словам Подоляка, давление на российские силы нарастает, а Украина хочет "наносить тактические поражения и отрезать российские группировки войск". В конечном итоге, наступление ВСУ "может в определенный момент обрушить российскую оборону на том или ином направлении". После этого события будут развиваться быстро.

Морские патрули в Черном море

"Переговоры ведутся на всех уровнях", — сказал он относительно обеспечения безопасности зернового коридора в Черном море. Для этого могут быть привлечены силы Турции, Болгарии и другие.

Компромисс разрушит Украину

Подоляк — о компромиссах с РФ, видео доступно на YouTube

"Для нас компромисса не существует, потому что нас ненавидит Россия. Она пришла, чтобы разрушить концепцию украинской государственности. Мы ненавидим россиян, которые просто нас убивают. Безусловно, компромисс будет приводить тому, что Украина так или иначе будет терять государственность, но в медленном темпе", — отметил советник главы ОП.

Это может случиться если не за три дня, но за три-пять лет. Компромисс означал бы восстановление Советского союза, отметил Подоляк.

Напомним, что Польша не откроет границу для зерновых продуктов из Украины 15 сентября. Такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Также сообщалось, что Путин назвал свои "требования", чтобы возобновить зерновую сделку.