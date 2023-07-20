Путина унизили "вагнеровцы", а РФ не сможет восстановить военную мощь, — глава МИ-6

По словам главы британской разведки, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, похоже, все еще на свободе, а в кругу российской элиты вокруг Путина "глубокие трещины".

Президента РФ Владимира Путина унизила сделка с главой "вагнеровцев" Пригожиным после мятежа. Об этом заявил глава британской секретной службы МИ-6 Ричард Мур, пишет The Wall Street Journal.

По его словам, он надеется, что Украина сможет победить в войне, так как Россия больше не сможет восстановить свою прошлую военную мощь. Мур призвал страны Запада помогать Киеву столько, сколько потребуется.

Кроме того, Мур призвал россиян начать шпионить за Кремлем, чтобы не оказаться на "неправильной стороне истории".

"Я предлагаю им сделать то, что другие уже делали последние 18 месяцев, объединиться с нам. Наши двери всегда открыты", — сказал он.

Он также осудил страны, которые продолжают поддерживать Российскую Федерацию. В частности, раскритиковал Иран за продажу оружия. Также он обратился к африканским диктаторам, которые продолжают платить наемникам ЧВК "Вагнер".

"Если российские наемники могут предать Путина, то кого еще они могут предать? Если они наступали на Москву, каким еще столицам они могут угрожать?" — отметил Мур.

Напомним, что ранее сообщалось, что Мур говорил, что глава Кремля находился под давлением, когда принимал решение о сделке с Пригожиным. Он пошел на сделку с "вагнеровцами", чтобы удержать власть.

Кроме того, Мур также говорил, что оптимистично настроен по поводу контрнаступления ВСУ.

"Украина освободила больше территории за месяц, чем россиянам удалось захватить за год", — заявил глава британской разведки.