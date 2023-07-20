Черноморский флот окажется в опасности после выхода РФ из зерновой сделки, — разведка Британии

По информации аналитиков, Кремль давно принял решение прекратить соглашение, однако сейчас выдумывает новые причины, почему "пришлось" пойти на этот шаг. Будущие блокадные операции с их стороны могут иметь последствия.

Российская Федерация делает все для того, чтобы остановить любое судоходство из украинских портов в Черном море. Об этом говорится в отчете Военной разведки Министерства обороны Великобритании от 20 июля.

Аналитики отмечают, что 17 июля Кремль принял решение не продлевать "зерновое соглашение", которое было подписано летом прошлого года. Это полностью аннулировало сделку о безопасности и транспортировка продовольствия под угрозой.

"Соглашение о безопасности несмотря на войну обеспечивало безопасный проход судов, экспортирующих зерно из Украины. Россия стремится сдерживать все торговые суда из украинских портов. РФ, вероятно, приняла решение выйти из нее некоторое время назад, потому что сделала выводы, что сделка больше не отвечает ее интересам", — говорится в сообщении.

Все это российская пропаганда пытается замаскировать дезинформацией о том, якобы выход из сделки связан с опасениями, что гражданские корабли могут подвергаться риску от украинских мин. Также звучат нарративы о том, что Киев якобы использовал коридор в военных целях, однако никаких доказательств не поступило.

19 июля в Минобороны РФ заявили, что начиная с четверга все суда, которые приближаются к Украине, будут также считаться военными объектами, которые потенциально могут нести оружие.

"Российский Черноморский флот (ЧМФ), вероятно, теперь будет играть более активную роль в пресечении любой торговли, которая продолжается. Однако блокадные операции ЧМФ будут подвергаться опасности со стороны украинских беспилотных надводных кораблей и крылатых ракет береговой обороны", — подытожили британские аналитики.

Британские аналитики провели анализ выхода РФ из "зернового соглашения" Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 19 июля сообщалось, что российские оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна, о чем сообщили в Минагрополитики. Произошло это в ходе ночной атаки по объектам портовой инфраструктуры, которые были привлечены к реализации "зерновой сделки".