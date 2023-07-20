"Не осмелятся": в ОП ответили на угрозы РФ атаковать корабли в зерновом коридоре (видео)

Шантаж России сработал из-за отсутствия международной реакции. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, ни одна страна не отправит свои корабли в украинские порты.

В России заявили о готовности наносить удары по кораблям, которые будут участвовать в зерновой сделке и направляться в украинские порты. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что враг не будет обстреливать суда. Об этом он заявил в эфире телемарафона 19 июля.

"Во-первых, Россия не решится атаковать. Во-вторых, ни одна страна не решится отправлять свои корабли. И это не вопрос кораблей, это вопрос страховых компаний", — сказал чиновник.

Подоляк убежден, что РФ удается шантажировать мир из-за отсутствия реакции на действия страны-агрессора.

"Это еще раз говорит об отсутствии международной реакции", — подчеркнул он.

Советник отметил, что сразу после выхода заявления российского Минобороны о готовности атаковать корабли должна была быть соответствующая реакция мира. Он объяснил, что речь идет об исках в Международный морской суд и выдаче ордера на арест главы вражеского министерства Сергея Шойгу.

"Ну это же очевидные вещи. Они достаточно примитивные", — добавил Подоляк.

Комментарий Михаила Подоляка (об угрозах РФ — с 9:55)

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 июля заявил, что в случае заключения зерновой сделки без РФ "возникают определенные риски". Он это объяснил приближенностью зоны реализации договоренностей к линии фронта.

20 июля президент страны-агрессора Владимир Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки. В частности, Россия требует возвращения в свои банки международных платежей SWIFT.