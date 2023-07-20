Убытки на $300 млн: Lockheed Martin столкнулись с проблемами модернизации F-35

Перед большим обновлением Block 4 производитель должен решить все проблемы с промежуточным обновлением TR-3. Ситуация дошла до того, что Пентагон отказывается их принимать и готовые истребители стоят на складах.

Генеральный директор оборонного гиганта Lockheed Martin Джим Тейклет заявил во время разговора с инвесторами, что они не смогут произвести запланированные 153 истребителя F-35 из-за сложностей с программой обновления программного обеспечения TR-3. Об этом сообщает Defense News.

Проблема с модернизацией F-35 в рамках программы Technology Refresh 3 или TR-3 приведет к существенному сокращению производства истребителей в 2023 году. Одна из причин заключается в том, что Пентагон отказался принимать новые F-35 с пакетом TR-3 пока модернизация не будет полностью готова к использованию.

Если раньше Lockheed Martin планировали в 2023 году изготовить от 147 до 153 истребителей F-35, то сейчас они рассчитывают на 100-120 единиц. Задержка будет стоить предприятию в 210-350 млн долларов. Конкретная сумма убытков будет зависеть от того, как быстро будут исправлены проблемы с TR-3.

При этом темпы производства компания не замедляет. Новые самолеты с проблемным обновлением будут храниться на складах компании пока они не будут готовы к передаче заказчику.

"Будет лишь отставание в доставке из-за завершения тестирования интеграции программного обеспечения, которое должно быть выполнено в воздухе", — заявил главный финансовый директор Джей Малав.

В 2024 году ожидается, что количество изготовленных самолетов составит более 156 единиц, что соответствует предварительным планам производства.

TR-3 — это название программы пакета обновлений, которая имеет целью предоставить F-35 лучшие дисплеи, память и вычислительную мощность. Она необходима для интеграции более масштабной модернизации, известной как Block 4. Она позволит F-35 нести больше высокоточного оружия большой дальности, улучшить возможности электронной борьбы и лучше распознавать цели.

Напомним, 14 июня в Пентагоне заявили, что они не будут принимать самолеты TR-3 пока все проблемы с модернизацией не решат.

30 июня стало известно, что Чехия приобретет истребители F-35 по 234 млн долларов за единицу.