В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты заявляют об "учениях" (карта)

Звуки мощных взрывов слышали жители неподконтрольных Севастополя и Феодосии. Нелегитимные власти утверждают, что в районе Казачьей бухты на полигоне идут учения ВС РФ, которые продляться весь день.

На территории временно оккупированного Крыма 20 июля прогремели взрывы. По информации канала "Крым.Реалии", звуки от взрывов слышали в Севастополе и Феодосии.

Жители оккупированного Севастополя сообщают, что звуки взрывов слышали в Гагаринском районе.

"То ли со стороны Камышовой бухты, то ли Казачьей", — пишут местные паблики.

Причины взрывов пока не установлены, но местные "власти" сообщили о якобы проводимых учениях. Российский "глава Севастополя" Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе очередными учениями военных РФ, которые будут продолжаться весь день, пишет издание.

"В районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения. Учения будут идти весь день", — написал Развожаев в Telegram.

Казачья бухта в Севастополе

Между тем на Старокрымском полигоне до сих пор продолжается детонация боеприпасов. По данным российских СМИ, в Минобороны РФ "готовы приступить к обследованию территории на полигоне, исходя из чего будут выработаны рекомендации для населения".

Напомним, в результате удара по полигону в Старом Крыму начался пожар, из-за чего началась детонация боеприпасов, которые хранились на складе. Оккупационные власти были вынуждены провести эвакуацию местных жителей в населенных пунктах Кринички, Приветное, Абрикосовка, Айвазовское, Бабенково.