Детонация снарядов ВС РФ в Крыму: как сейчас выглядит Старокрымский полигон (фото)

На спутниковых снимках Planet Labs от 19 июля можно увидеть следы пожаров и взрывов на военном полигоне, которые использовался российскими оккупантами.

В сети появились спутниковые снимки компании Planet Labs, на которых показаны последствия детонации боеприпасов на Старокрымском полигоне во временно оккупированном Крыму. Соответствующие кадры опубликовал проект "Схемы" 20 июля.

Журналисты показали фото полигона, расположенного в Кировском районе Крыма возле села Кринички от 13 июля и сравнили его со снимком от 19 июля, на котором видны следы пожаров и взрывов.

Сообщается, что военные эксперты идентифицировали эту территорию как склад боеприпасов российской армии.

Старокрымский полигон 13 июля

Старокрымский полигон 19 июля

Взрывы на Старокрымском полигоне: что известно

Утром 19 июля на Старокрымском полигоне у села Кринички во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. По данным Telegram-канала "Крымский ветер", произошел "прилет" в склад боеприпасов российских оккупантов.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в тот же день заявил, что в Кировском районе полуострова планируют провести эвакуацию более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов в результате детонации складов боекомплекта.

Позже представитель оккупационной власти Владимир Константинов добавил, что на Старокрымском полигоне детонируют российские боеприпасы. Ситуацию намерены стабилизировать за "день-два".

Напомним, что 20 июля взрывы также прогремели в оккупированном Севастополе. Местные "власти" сообщили о якобы проводимых учениях. Российский "глава Севастополя" Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе очередными учениями военных РФ.