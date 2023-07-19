Детонировать будет "день-два": на полигоне в Крыму продолжают раздаваться взрывы (фото)

Оккупационные власти называют ситуацию "динамичной" и считают, что российские боеприпасы на складе, куда утром "прилетело", будут разрываться еще несколько дней.

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На полигоне во временно оккупированном Крыму возле села Кринички продолжают звучать взрывы. Об этом росСМИ сообщает представитель оккупационной власти Владимир Константинов.

По его словам, на Старокрымском полигоне детонируют российские боеприпасы. Ситуацию намерены стабилизировать за "день-два".

"Сейчас взрывы раздаются. Ситуация еще динамична", – заявил представитель оккупационных властей.

Напомним, 19 июля стало известно, что во временно оккупированном Крыму возле села Кринички горит склад боеприпасов российских оккупантов. Местные поделились кадрами с захваченного полуострова, на которых видно зарево после "прилета".

Позже сообщалось, что российские войска перекрыли дороги и все выезды мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды". Из соседних четырех населенных пунктов эвакуировали более двух тысяч человек. В соцсетях передали, что речь идет о селах Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Украинский блогер Сергей Стерненко сообщал, что вражеские пропагандисты настаивают на ударе ракеты SCALP, дальность которой неизвестна.

Фокус писал 17 июля, что на "Крымском мосту", который соединяет территорию России с аннексированным полуостровом, произошел взрыв. В результате упал как минимум один из автомобильных пролетов моста. Двое людей погибли, 14-летний ребенок получил травмы. Власти РФ обвинили в случившемся ВСУ. По версии пропагандистов, взорвался один из водных дронов, похожий на гидроцикл с взрывчаткой внутри. Украинская сторона официально не объявляла о причастности к взрывам на мосту.

Фокус также рассказывал, что Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее на "Крымском мосту" как террористический акт, а заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил бороться с террористами, "взрывая их собственные дома и дома их родственников".