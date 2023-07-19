Удар по полигону в Крыму: если попала Storm Shadow, следующим может быть мост, — Стерненко

На оккупированном полуострове "прилетело" в склад на территории Старокрымского полигона. Украинский волонтер проинформировал, что вражеские пропагандисты пишут об ударе ракеты SCALP, дальность которой неизвестна.

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Блогер Сергей Стерненко сообщил, что российские пропагандисты настаивают на нанесении удара по складу боеприпасов ракетой Storm Shadow (SCALP). Он заявил, что, если это правда, у него "совсем плохие новости" для врага.

"Потому что дальность пуска для такого удара должна была составлять более 250 километров, а именно таким был максимальный радиус работы ракет Storm Shadow, что дала нам Великобритания. Однако о дальности ракет SCALP от Франции у нас данных пока нет", — отметил Стерненко.

Он объяснил, что в случае подтверждения данных о "прилете" ракеты Storm Shadow по вражескому полигону во временно оккупированном Крыму под угрозой окажется весь полуостров. По словам волонтера, речь идет даже о недавно пораженном Крымском мосту.

"Другие (российские, — ред.) ресурсы путаются. Также пишут про ОТРК Гром-2 или удар беспилотника", — добавил Стерненко.

Снимок с экрана, опубликованный Сергеем Стерненко Фото: Telegram / Стерненко

Напомним, утром 19 июля на Старокрымском полигоне вблизи села Кринички во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сообщалось, что произошел удар по складу боеприпасов российских оккупантов. Местные поделились кадрами с захваченного полуострова, на которых видно зарево после "прилета".

Позже оккупационные власти Крыма проинформировали о проведении эвакуации двух тысяч человек из нескольких населенных пунктов. В соцсетях передали, что речь идет о селах Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.