"Мы видим врага": РФ не может прорвать линию обороны ВСУ на Купянском направлении (видео)

По словам командира роты ударных БПЛА Юрия Федоренко, у оккупантов нет успехов на этом участке фронта, как бы они не старались. Все попытки противника атаковать заканчиваются колоссальными потерями.

Украинские военные держат инициативу на Купянском направлении и не дают российским оккупантам прорвать оборону, как бы они не пытались. Об этом заявил командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телеканала "Еспресо" 20 июля.

По его словам, все оборонные и наступательные операции со стороны украинских защитников проработаны до каждой детали и это можно увидеть по успешный результатам на поле боя.

"Противник продолжает ударно-штурмовые действия, пытаясь найти слабые места в обороне ВСУ, но успеха не имеет. Инициатива продолжает сохраняться за Силами Обороны Украины. Украинские защитники круглосуточно делают невероятные вещи с оборонной точки зрения, применяя уловки в отношении врага, чтобы линию фронта удавалось держать постоянной. Мощно работает аэроразведка, мы видим врага", — говорится в сообщении.

Командир отдельно отметил, что украинские артиллеристы наносят четко огневые удары по противнику и после этого они несут колоссальные потери. Также ведется контрбатарейная борьба, уничтожаются российские пушки и склады с боеприпасами, что создает определенные проблемы для продолжения борьбы.

"На Купянско-Сватовском направлении эффективно применяются БПЛА ударного типа действия. Силы Обороны направление держат и инициатива остается на нашей стороне", — продолжил Юрий Федоренко.

Напомним, 20 июля в ВСУ рассказали, будет ли прорыв ВС РФ возле Купянска после того, как они накопили на этом направлении группировку более 100 тысяч человек. По информации бойца Антона Петровского, противник вернулся к тактике, которая предусматривает "отвлекающий маневр". Их цель — чтобы Украины уменьшила резервы на Юге и возле Бахмута.