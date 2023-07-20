Бойцы ЧВК "Вагнер" приступили к обучению белорусского спецназа, — Минобороны (видео)

Бойцы сил специальных операций Беларуси заявили, что они "впитывают как губка" навыки "вагнеровцев", которые те приобрели в Украине, чтобы в дальнейшем применить их на своей практике.

Бойцы частной военной компании "Вагнер", которые прибыли в Беларусь, приступили к обучению белорусского армейского спецназа. Первые видео и фото совместных занятий 20 июля опубликовала пресс-служба Минобороны Беларуси.

В публикации отмечено, что бойцы ЧВК "Вагнер" совместно с подразделения сил специальных операций отработают на протяжении недели учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский".

"В условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, — это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки", — подчеркнули в Минобороны.

Один из военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси прокомментировал сотрудничество с "вагнеровцами". По его словам, бойцы совместно анализируют опыт так называемой "специальной военной операции" и применяют его на своей практике.

"Всеми возможными и доступными способами мы получаем эту информацию, анализируем этот опыт и применяем на своей практике. Он для нас бесценен. И сейчас мы за эти четыре дня по максимуму, как губка, пытаемся впитать это все, проанализировать и в дальнейшем применить на практике", — рассказал белорусский военный.

ЧВК Вагнер в Беларуси ЧВК Вагнер в Беларуси ЧВК Вагнер в Беларуси ЧВК Вагнер в Беларуси ЧВК Вагнер в Беларуси ЧВК Вагнер в Беларуси ЧВК Вагнер в Беларуси ЧВК Вагнер в Беларуси

Также сообщается, что в ходе проводимых занятий упор делается на вопросы организации взаимодействия различных родов войск в момент огневого поражения, применения БПЛА в интересах разведки и огневого поражения, тактических приемов перемещения на поле боя с учетом высокой интенсивности огневого воздействия, применения ударных беспилотников, приемы скрытия войск и объектов, а также психологическую подготовку военнослужащих.

"Уникальный опыт, полученный белорусской армией в ходе указанных мероприятий, будет в полной мере использован для обеспечения безопасности страны", — подытожили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Беларуси на территории Гомельской области произошла стычка между наемниками ЧВК "Вагнер", которые прибыли в страну из России, и местными пограничниками. В итоге пограничники отошли с локации, чтобы не препятствовали "работе" российских наемников.