Не желают воевать: Нацгвардия допросила командира из Чечни о настроениях в ВС РФ

Из слов пленного командира из Чечни следует, что российские подразделения не имеют "вдохновения" воевать на южном отрезке линии фронта — об этом свидетельствует их низкое морально-психологическое состояние.

20 июля полковник Николай Уршалович из департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины рассказал о пленном командире гвардейского подразделения из Чечни. Командира захватили в плен украинские нацгвардейцы: он сообщил о низком моральном духе солдат ВС РФ. Детали общения с пленным полковник рассказал во время брифинга в Military media center.

Командира захватили в плен на южном направлении, утверждает Уршалович. Мужчина возглавлял 70-й гвардейский мотострелковый полк ВС РФ, который базируется в населенном пункте Шале в Чечне.

Уршалович точно не назвал, где именно произошли события. Но из контекста его выступления следует, что это могло произойти на Мелитопольском направлении.

Зато точно известно, какое подразделение захватило в плен оккупанта — действовали штурмовые группы 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии.

Пленный командир из Чечни рассказал, что моральный дух у его подчиненных — низкий: они деморализованы и не хотят воевать.

По словам украинского полковника, военный ВС РФ попал в плен раненым: "Ему была оказана медицинская помощь, после чего передан соответствующим органам".

Кроме рассказа о пленном, Уршалович информировал о других деталях наступательных действий ВСУ на южном направлении. Он уверяет, что контрнаступление продолжается: бойцы медленно считаются через минные поля, выбивают врага с позиций и закрепляются на новых рубежах.

Также перечислил, какие цели удалось обезвредить на данном отрезке фронта — "огневые средства и РЭБ".

Отметим, 70-й гвардейский мотострелковый полк ВС РФ был участником боевых действий, которые вела Россия в Грузии с 8 августа 2008 года. В частности, они прошли маршем в Южную Осетию и вступили в бой с грузинской армией.

В сети нет точной информации, сколько же бойцов сейчас есть в 70-м полку: теоретически их может быть около 1 тыс. человек.

Между тем ГУР Минобороны весной 2022 года идентифицировала более 2 тыс. чеченцев, участвующих в войне поти Украине. В списке можно насчитать 177 человек, проживающих в Шалинском районе Чечни.

Украинская разведка также сообщала, что бойцы именно этого подразделения еще год назад выражали протесты против участия в боевых действиях в Украине.

Также можно посмотреть детали боев, которые вели чеченцы — они стали доступны общественности благодаря пленному командиру 70-го полка Юрию Шалаеву. Шалаев попал в плен весной 2022 года — похоже, он является предшественником нынешнего командира, которого пленили украинские нацгвардейцы.

Напоминаем, в начале июля глава Чечни Рамзан Кадыров временно у шел со своего поста — уверяет, что в отпуск. Вместо Кадырова исполняющим его обязанности стал глава Кабинета Министров Муслим Хучиев.

Несколькими неделями ранее в сети сообщили об исчезновении на линии фронта "правой руки" Кадырова — Адама Делимханова. Важность этой фигуры заключается в том, что он контролирует финансовые потоки президента Чечни.