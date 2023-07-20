Мобилизация в Украине: кто и когда становится на воинский учет

С января 2023 года действуют новые нормы воинского учета в Украине. Граждане обязаны сообщать о важных изменениях в жизни.

Мобилизация в Украине продолжается, а воинский учет теперь ведется не только на территории нашего государства, но и за рубежом. Постановление № 1487 регулирует обязанности военнообязанных, резервистов и призывников по обновлению данных.

Новый порядок ведения воинского учета начал действовать с января 2023 года. Дипломатические учреждения Украины также теперь передают учетные данные мужчин в ТЦК и СП.

Документ предусматривает, что учет ведут следующие учреждения:

дипломатические учреждения за рубежом;

территориальные центры комплектования и социальной поддержки;

работодатели.

Граждан берут на учет, когда им исполняется 17. Это происходит в 16 лет незадолго до исполнения 17 лет.

Призыв на срочную службу в Украине пока не осуществляется в связи с действием военного положения.

Правила воинского учета обязывают лично в течение семи дней обновлять учетные данные в ТЦК. Если человек меняет место жительства, нужно в течение этого времени сообщать информацию в ТЦК.

В случае выезда на срок более трех месяцев стоит также предоставить информацию. В дипломатическом учреждении за рубежом становиться на консульский и воинский учет. Граждане также должны не реже, чем раз в пять лет сверять учетные данные в ТЦК.

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