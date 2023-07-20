Мобилизация в Украине: женщины с инвалидностью ищут мужчин для фиктивных браков и заработка

Всего за такие "услуги" в соцсетях просят от 2 до 3 тысяч долларов, но для мужчин существует риск наткнуться на мошенников и остаться без денег.

Related video

От мобилизации в Украине освобождаются мужчины, у которых жена или кто-то из родителей имеют инвалидность I или II группы, поэтому некоторые гражданки ищут мужчин для фиктивных браков и заработка. Фокус узнал, что в соцсетях украинки публикуют соответствующие объявления.

Супруги в таком случае получают право оформить опеку и выехать за границу. Значительное количество женщин начали использовать эту лазейку для того, чтобы оформить фиктивный брак, за деньги.

В интернете можно найти группы, где предлагают оформить фиктивный брак с женщиной, которая имеет инвалидность. Для этого нужно оплатить определенную сумму. В основном в объявления предлагают провести соответствующие манипуляции для того, чтобы помочь мужчине "откосить" от мобилизации. Чуть меньше предложений — чтобы выехать за пределы Украины.

Мужчины в этих группах тоже пишут, что ищут украинок с документами, подтверждающими инвалидность. Этот и позволит оформить фиктивный брак. Преимущественно ищут тех, у кого есть II или III группа.

В комментариях в соцсетях отмечают, что даже III группа инвалидности подойдет, чтобы мужчина избежал мобилизации в Украине. Также просят, чтобы разница в возрасте у "молодоженов" составляла не более 5-7 лет. В таком случае брак просто могут признать недействительным.

Всего за такие "услуги" просят от 2 до 3 тысяч долларов. Все зависит от цели, группы инвалидности, возраста, рисков и многое другое, могут попросить и 50 тысяч гривен и 5 тысяч долларов. Для мужчин при заключении такого соглашения существуют риск, ведь мошенники просят выплатить аванс на оформление документов и впоследствии могут исчезнуть.

Напомним, 17 июля стало известно, кого из украинцев могут призвать в первую очередь в августе. Преимущественно в армию нужны специалисты с опытом службы и граждане со знанием иностранных языков.