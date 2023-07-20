"Враг бьет из разных калибров": ВСУ локализовали наступление россиян на линии Купянск-Лиман

По данным спикера Сергея Череватого, на линии Купянск-Лиман противник совершил четыре бесполезных штурма. ВСУ уничтожили 20 оккупантов, 55 получили ранения.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый 20 июля на эфире телемарафона заявил, что Вооруженные силы Украины локализовали "большое наступление" российских военных на линии Купянск-Лиман.

По словам Череватого, на Лимано-Крупянском направлении, которое остается лидером по артиллерийским ударам врага, враг бил различными калибрами по нашим позициям. Противник совершил четыре штурма в районе населенных пунктов Масютовка и Лиман-1.

Всего за сутки на линии фронта Купянск-Лиман произошло 568 обстрелов, 17 авианалетов, а также четыре бесполезных штурма врага в районах Масютовки и Лимана Первого.

На Лимано-Крупянском направлении Силы обороны уничтожили:

20 оккупантов,

55 получили ранения,

поражена реактивная система "Град",

два миномета,

два дрона-камикадзе "Ланцет",

беспилотник-разведчик "Орлан-10".

"Пытаются максимально бить артиллерией и авиацией, после чего штурмуют. Это происходит несколько месяцев подряд, ни одного даже локального успеха они не достигли. "Большое наступление", которое они анонсировали весной, локализовано, они не могут перехватить инициативу", — сообщил Череватый.

"В нашей операционной зоне есть Бахмутское направление, где ВСУ держат оборону, штурмуют и давят врага по флангам, наносят ему огневые удары. Противник отчаянно осуществляет сопротивление. Всего на этом направлении произошло 15 боестолкновений, в ходе которых нам удалось уничтожить 80 оккупантов", — сообщил спикер.

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Кроме того, украинская армия продолжает проводить наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. По данным спикера Андрея Ковалева, российские войска оказывают мощное сопротивление в районе Курдюмовки и пробовали вернуть позиции в районе Приютного. Однако ВСУ идут вперед.

20 июля в ВСУ заявили, что прорыва ВС РФ возле Купянска не будет, потому что 100 тысяч войск это больше "игра в мячи".