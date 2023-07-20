Вместо поставок: в Пентагоне рассказали, на какую помощь рассчитывать Украине

Замминистра обороны США по закупкам и поставкам Уильям Лапланте сообщил, что союзники Киева сконцентрированы на ремонте и обслуживании вооружения, отправленного в Украину, а не на новых поставках.

Западные союзники Украины намерены сосредоточить внимание на ремонте и обслуживании вооружения, уже отправленного в Украину. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и поставкам Уильям Лапланте в интервью изданию Politico .

"Мы создаем ремонтные предприятия в Европе, переводим руководства (по обучению и ремонту — прим. Фокус), нам приходится делать гораздо больше вместе, поэтому страны-партнеры будут уделять этому больше внимания", – отметил представитель Пентагона.

По словам Уильяма Лаппанта, союзники регулярно поддерживают связь с коллегами из Киева, обсуждая нужды армии и следят, "чтобы у украинцев было все необходимое".

"Что еще им нужно? Есть ли еще детали, которые мы можем прислать? Мы отслеживаем то, что называется коэффициентом готовности каждой из этих систем, почти в режиме реального времени", — добавил Лапланте.

Замминистра обороны добавил, что если запчасти для военной техники нужно поставить из страны на другом конце света, США обеспечивает доставку. Таким образом, большая часть работы приходится на поддержание работоспособности современного военного оборудования, стоимостью в миллиарды долларов, направленного Киеву.

В издании отмечают, что американцы перевели на украинский язык более 700 технических руководств для вооружения и опросили оборонные фирмы по всему миру, чтобы получить пакеты технических данных для этих систем.

Западные партнеры Киева проводят встречи с оборонными фирмами из США и Европы, чтобы понять, что еще они могут сделать. Особое внимание уделяется возможности производить больше артиллерийских боеприпасов, в которых постоянно нуждается ВСУ.

Фокус писал 18 июля, что США готовятся передать Украине американские дроны Phoenix Ghost производства AVEVEX, австралийские системы ПВО, а также радары, датчики и системы анализа. Новый пакет военной помощи оценивается в 1,3 млрд долларов.

Также Фокус 20 июля сообщал, что США планируют отправить еще один военный пакет помощи для Украины на сумму 400 млн долларов.