США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1,3 млрд, - Reuters

Киеву планируют передать американские дроны Phoenix Ghost производства AVEVEX, австралийские системы ПВО, а также радары, датчики и системы анализа.

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США готовятся в ближайшие дни объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

"По словам одного из официальных лиц США, пакет вооружений, о котором ранее не сообщали, охватывает средства противовоздушной обороны, системы противодействия дронам, взрывающиеся беспилотники и боеприпасы", — пишут в издании.

По информации журналистов, в новый пакет военной помощи войдут:

средства противовоздушной обороны L3Harris Technologies под названием VAMPIRE;

два разных типа барражирующих боеприпасов — дрон Phoenix Ghost производства AVEVEX, частной компании в Калифорнии, и Switchblade производства AeroVironment Inc;

системы противодействия БПЛА производства австралийской DroneShield Ltd;

радары, датчики и системы анализа.

Военная помощь будет реализована в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), которая позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие у промышленности, а не извлекать его из запасов оружия в США.

Напомним, после саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля союзники НАТО озвучили решения о новых поставках в Украину военной помощи. В частности, речь идет о передачи Киеву пусковых установок ЗРК Patriot, БМП Marder, танков Leopard 1A5, систем противовоздушной обороны NASAMS, а также артиллерийских боеприпасов. Среди стран, заявивших о готовности продолжить поставки вооружения в Украину, — Германия, Великобритания, Австралия, Франция, Дания и Норвегия.

Фокус писал 13 июля, что Украина уже получила от Соединенных Штатов Америки первые партии кассетных боеприпасов. При этом, по информации СМИ, официальные лица США не уверены, что этот вид вооружения поможет Украине значительно изменить ситуацию на фронте.

Также Фокус сообщал 12 июля, что страны "Большой семерки" (G7) пообещали оказывать срочную военную помощь Украине в случае новых военных атак в будущем. Киев в свою очередь обязуется провести реформы судебной системы и гражданского контроля над армией.