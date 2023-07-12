Помощь НАТО: какое вооружение союзники Альянса направят в Украину после саммита

Во время саммита в Вильнюсе союзники НАТО озвучили решения о поставке в Украину военной помощи. Среди тех, кто готов усилить позиции и продолжить поставлять Киеву боеприпасы и другое вооружение, — Германия, Великобритания, Австралия, Франция, Дания и Норвегия.

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В Вильнюсе продолжается двухдневный саммит НАТО, во время которого союзники Альянса озвучили свою готовность оказать всестороннюю помощь Украине. Среди стран, которые направят вооружения — Великобритания, Германия, Дания, Австралия, Франция. Фокус собрал, что известно о новых пакетах помощи стран-членов НАТО.

"Вильнюсский" пакет от Германии

В первый день саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ подготовило новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 700 миллионов евро. Он получил название "Вильнюсский". Киеву намерены передать две пусковые установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1A5;

Также в Украину направят пять ремонтно-эвакуационных бронемашин, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тысяч единиц дымовых снарядов калибра 155-мм, а также средства разминирования.

Кроме того, в новый пакет помощи Германия включила комплекс средств борьбы с БПЛА и комплекс средств ближней разведки на базе немецкого беспилотника LUNA.

Challenger 2 от Великобритании

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании Риши Сунак 12 июля анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 65 млн долларов. Выделенные средства направят на ремонт техники и создание военного реабилитационного центра на территории Британии, финансирование которого будет поступать в рамках Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

Кроме того, Британия готова предоставить Украине более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения, а также тысячи снарядов для танков Challenger 2.

NASAMS от Норвегии и Дании

Правительство Норвегии предоставит Украине пакет поддержки для систем противовоздушной обороны NASAMS. В министерстве обороны Норвегии сообщили, что передадут Киеву два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки NASAMS и запасные части.

Дания также направит в Украину два ЗРК NASAMS и 1000 БПЛА Black Hornet.

Бронеавтомобили от Австралии

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подтвердил, что страна предоставит Украине 20 автомобилей Bushmaster Protected Mobility Vehicles. Об этом глава правительства сообщил у себя в Twitter.

"Благодаря новому пакету военной помощи общее количество Bushmaster достигло 120 единиц" — написал премьер-министр Бразилии.

В ответ Владимир Зеленский выразил благодарность за новый оборонный пакет для Украины.

"Спасибо! Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster. Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча" — написал президент Украины у себя в Telegram-канале.

Крылатые ракеты от Франции

Франция передаст Украине крылатые ракеты SCALP, часть которых, по информации СМИ со ссылкой на дипломатический источник в Париже, уже доставлены в Украину.

В свою очередь Киев обещает не использовать ракеты для нанесения ударов по "признанной международным сообществом территории России".

Отметим, что в первый день саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля президент Франции Эмануэль Макрон заявил о своем намерении увеличить поставки оружия и техники в Украину. О каком виде и количестве вооружения идет речь, он не уточнил.

БПЛА от Японии

В Токио намерены поставлять в Украину системы обнаружения боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на сумму 30 млн долларов, выделенных из фондов НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает японское издание 47News.

"Партнеры, разделяющие фундаментальные ценности и стратегические интересы, должны и дальше укреплять свои связи", — сказал Кисида.

Фокус ранее писал о том, что страны G7 согласовали совместную декларацию поддержки Украины. Среди основных положений меры по оказанию помощи Украине и предотвращению новой агрессии, а также меры в случае новой агрессии против Украины.