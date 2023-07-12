Допомога НАТО: яке озброєння союзники Альянсу направлять в Україну після саміту

Під час саміту у Вільнюсі союзники НАТО озвучили рішення про постачання в Україну військової допомоги. Серед тих, хто готовий посилити позиції і продовжити постачати Києву боєприпаси та інше озброєння, — Німеччина, Велика Британія, Австралія, Франція, Данія і Норвегія.

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У Вільнюсі триває дводенний саміт НАТО, під час якого союзники Альянсу озвучили свою готовність надати всебічну допомогу Україні. Серед країн, які направлять озброєння — Велика Британія, Німеччина, Данія, Австралія, Франція. Фокус зібрав, що відомо про нові пакети допомоги країн-членів НАТО.

"Вільнюський" пакет від Німеччини

У перший день саміту НАТО у Вільнюсі 11 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН підготувало новий пакет військової допомоги для України на суму близько 700 мільйонів євро. Він отримав назву "Вільнюський". Києву мають намір передати дві пускові установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танків Leopard 1A5;

Також в Україну направлять п'ять ремонтно-евакуаційних бронемашин, 20 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів і 5 тисяч одиниць димових снарядів калібру 155-мм, а також засоби розмінування.

Крім того, до нового пакету допомоги Німеччина включила комплекс засобів боротьби з БПЛА і комплекс засобів ближньої розвідки на базі німецького безпілотника LUNA.

Challenger 2 від Великої Британії

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії Ріші Сунак 12 липня анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 65 млн доларів. Виділені кошти спрямують на ремонт техніки та створення військового реабілітаційного центру на території Британії, фінансування якого надходитиме в рамках Комплексного пакета допомоги НАТО для України.

Крім того, Британія готова надати Україні понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення, а також тисячі снарядів для танків Challenger 2.

NASAMS від Норвегії та Данії

Уряд Норвегії надасть Україні пакет підтримки для систем протиповітряної оборони NASAMS. У міністерстві оборони Норвегії повідомили, що передадуть Києву два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки NASAMS і запасні частини.

Данія також направить в Україну два ЗРК NASAMS і 1000 БПЛА Black Hornet.

Бронеавтомобілі від Австралії

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз підтвердив, що країна надасть Україні 20 автомобілів Bushmaster Protected Mobility Vehicles. Про це глава уряду повідомив у себе в Twitter.

"Завдяки новому пакету військової допомоги загальна кількість Bushmaster досягла 120 одиниць" — написав прем'єр-міністр Бразилії.

У відповідь Володимир Зеленський висловив подяку за новий оборонний пакет для України.

"Дякую! Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 Bushmaster. Як завжди, маємо і повне політичне розуміння. Успішна зустріч" — написав президент України у себе в Telegram-каналі.

Крилаті ракети від Франції

Франція передасть Україні крилаті ракети SCALP, частину яких, за інформацією ЗМІ з посиланням на дипломатичне джерело в Парижі, вже доставили в Україну.

Своєю чергою Київ обіцяє не використовувати ракети для нанесення ударів по "визнаній міжнародним співтовариством території Росії".

Зазначимо, що в перший день саміту НАТО у Вільнюсі 11 липня президент Франції Емануель Макрон заявив про свій намір збільшити постачання зброї і техніки в Україну. Про який вид і кількість озброєння йдеться, він не уточнив.

БПЛА від Японії

У Токіо мають намір поставляти в Україну системи виявлення бойових безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на суму 30 млн доларів, виділених із фондів НАТО. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу на саміті НАТО у Вільнюсі. Про це повідомляє японське видання 47News.

"Партнери, які поділяють фундаментальні цінності та стратегічні інтереси, мають і далі зміцнювати свої зв'язки", — сказав Кісіда.

Фокус раніше писав про те, що країни G7 погодили спільну декларацію підтримки України. Серед основних положень заходи з надання допомоги Україні та запобігання новій агресії, а також заходи в разі нової агресії проти України.