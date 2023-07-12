Поддержка Британии: Украина получит новый пакет помощи на сумму 65 миллионов долларов

Средства пойдут на ремонт техники и создание военного реабилитационного центра на территории Британии, где будут лечить тяжелораненых военных, помогая им привыкнуть к протезам, заново учиться ходить и обрести уверенность в будущем.

Related video

Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму 65 млн долларов. Выделенные средства будут направлены на ремонт техники и создание военного реабилитационного центра на территории Британии, финансирование которого будет поступать в рамках Комплексного пакета помощи НАТО для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании Риши Сунака.

"В центре будут лечить наиболее тяжелораненых, помогая им адаптироваться к протезам, заново учиться ходить и обрести уверенность и амбиции на будущее. Тем, кто получил менее серьезные травмы, центр ускорит выздоровление, помогая вернуться в Вооруженные силы для защиты Украины", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Риши Сунака сообщают, что решение было принято после нескольких визитов главного хирурга Украины в Великобританию, чтобы тот смог увидеть, как ветеранам помогают преодолевать и адаптироваться к серьезным физическим проблемам, возникшим в результате войны.

Кроме того, у премьер-министра отмечают, что помимо денежной помощи, Британия готова предоставить Украине более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения, а также тысячи снарядов для танков Challenger 2.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил, что все члены "Большой семерки" (G7) — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США — должны договориться в среду, 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе, согласовать детали касательно двусторонних обязательств по безопасности для Украины.

"В совместной декларации, которую, как ожидается, подпишут все члены G7, будет указано, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне и сдержать и отреагировать на любое будущее нападение. Это первый случай, когда столько стран договорились о комплексном долгосрочном соглашении о безопасности такого рода с другой страной", — сообщают в пресс-службе Риши Сунака.

Напомним, в Вильнюсе продолжается двухдневный саммит НАТО, начавшейся 11 июля. Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским 12 июля присоединилась к лидерам стран Альянса в рамках Совета Украина-НАТО, чтобы обговорить общее видение будущей стратегии безопасности на континенте.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг назвал этот момент "историческим" и подчеркнул, что украинцы находятся на саммите в Вильнюсе наравне с другими участниками. Все это происходит на фоне того, что Киев так и не получил приглашение к переговорам о перспективах присоединения нашей страны к Североатлантическому альянсу. Хотя союзники по НАТО приняли решения об отмене ПДЧ для Украины.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что считает "беспрецедентным и абсурдным" нежелание лидеров НАТО озвучить конкретные временные рамки для приглашения Украины к переговорам о присоединении Украины к Альянсу. Также президент отмечал, что хотел бы услышать положительные новости о гарантиях безопасности для нашей страны, но они не должны заменить членство в НАТО.