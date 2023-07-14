В США не уверены, что кассетные боеприпасы моментально изменят ход войны, — NYT

Военные аналитики полагают, что масштаб эффекта от этого оружия будет слабым, хотя с точностью судить о результатах контрнаступления ВСУ и факторах, которые могут повлиять на ход войны, пока рано.

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Официальные лица США и военные аналитики не уверены, что кассетные боеприпасы помогут Украине значительно изменить ситуацию на фронте. Об этом пишет издание New York Time со ссылкой на своих собеседников.

По мнению старшего научного сотрудника Королевского института объединенных служб в Лондоне, который несколько раз посещал Украину, масштаб эффекта для украинской стороны не будет огромным.

"Это сделает украинскую артиллерию немного более смертоносной. Реальное влияние почувствуется позже в этом году, когда у Украины будет значительно больше боеприпасов, чем было бы в противном случае" — заявил собеседник NYT.

В издании сообщают, что в последние недели официальные лица США в частных беседах говорят о том, что испытывают разочарование обстоятельствами дел в украинской армии. По мнению собеседников New York Time, некоторые командиры из-за недовольства медленными темпами контрнаступления и опасений относительно потерь в своих рядах, "вернулись к старым привычкам — десятилетиям советского обучения артиллерийским обстрелам — вместо того, чтобы придерживаясь западной тактики и нажимать сильнее, чтобы прорвать российскую оборону".

Отвечая на вопрос американских журналистов о подобной критике бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк сказал: "Почему бы им не прийти и не сделать это самим?"

В Пентагоне считают, что решение о передаче Украине кассетных боеприпасов дает войскам больше времени для проверки слабых мест российской обороны и позволяет делать то, что она умеет лучше всего — выпускать тысячи артиллерийских снарядов в день, чтобы измотать оккупантов.

Потому пока рано с точностью судить о результатах контрнаступления ВСУ. И, возможно, кассетные боеприпасы позволят Украине выдержать артиллерийский бой в обозримом будущем.

"Это медленнее, чем мы надеялись, но у украинцев осталось много боевой мощи", — заявил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль, добавив, что основная часть девяти украинских бригад, обученных на Западе, еще не введена в бой и удерживается в резерве.

Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень отмечал, что поставленные Украине кассетные боеприпасы позволят ВСУ переломить ход военных действий и изменить положение в свою пользу.

Также сообщалось, что поставки кассетных боеприпасов связаны с происходящим в Бахмуте. Военный аналитик Шон Белл объяснил, что они могут стать эффективным способом расчистки минных полей.