У США не впевнені, що касетні боєприпаси моментально змінять хід війни, — NYT

Військові аналітики вважають, що масштаб ефекту від цієї зброї буде слабким, хоча з точністю судити про результати контрнаступу ЗСУ і чинники, які можуть вплинути на хід війни, поки зарано.

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Офіційні особи США та військові аналітики не впевнені, що касетні боєприпаси допоможуть Україні значно змінити ситуацію на фронті. Про це пише видання New York Time з посиланням на своїх співрозмовників.

На думку старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні, який кілька разів відвідував Україну, масштаб ефекту для української сторони не буде величезним.

"Це зробить українську артилерію трохи більш смертоносною. Реальний вплив відчується пізніше цього року, коли Україна матиме значно більше боєприпасів, ніж було б інакше", — заявив співрозмовник NYT.

У виданні повідомляють, що останніми тижнями офіційні особи США в приватних бесідах говорять про те, що відчувають розчарування обставинами справ в українській армії. На думку співрозмовників New York Time, деякі командири через невдоволення повільними темпами контрнаступу та побоювання щодо втрат у своїх лавах, "повернулися до старих звичок — десятиліть радянського навчання артилерійських обстрілів — замість того, щоб дотримуватися західної тактики та натискати сильніше, щоб прорвати російську оборону".

Відповідаючи на запитання американських журналістів про таку критику, колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк сказав: "Чому б їм не прийти і не зробити це самим?"

У Пентагоні вважають, що рішення про передачу Україні касетних боєприпасів дає військам більше часу для перевірки слабких місць російської оборони і дає змогу робити те, що вона вміє найкраще, — випускати тисячі артилерійських снарядів на день, щоб вимотати окупантів.

Тому поки рано з точністю судити про результати контрнаступу ЗСУ. І, можливо, касетні боєприпаси дадуть змогу Україні витримати артилерійський бій у найближчому майбутньому.

"Це повільніше, ніж ми сподівалися, але в українців залишилося багато бойової потужності", — заявив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль, додавши, що основну частину дев'яти українських бригад, навчених на Заході, ще не ввели в бій, і їх утримують у резерві.

Раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень зазначав, що поставлені Україні касетні боєприпаси дадуть змогу ЗСУ переломити перебіг воєнних дій і змінити становище на свою користь.

Також повідомлялося, що поставки касетних боєприпасів пов'язані з тим, що відбувається в Бахмуті. Військовий аналітик Шон Белл пояснив, що вони можуть стати ефективним способом розчищення мінних полів.