Цель номер один: в ВСУ рассказали, что пытаются уничтожить на поле боя в первую очередь (видео)

По словам Сергея Череватого, украинские военные пытаются постоянно находить и уничтожать вражеские станции "Борисоглебск", "Житель", "Поле".

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 20 июля в эфире телемарафона заявил, что станции радиоэлектронной борьбы являются приоритетной целью наших военных.

По словам Череватого, у нас радиоэлектронная борьба нуждается в улучшении и усилении. И этот процесс, как раз сейчас развивается.

Он отметил, что в Украине достаточно хорошая школа специалистов этой специальности.

Эта война заставляет всех постоянно учиться и совершенствоваться. Не исключение является и радиоэлектронная борьба.

"У врага достаточно мощная РЭБ. Мы будем наращивать усилия в этом направлении. Враг, к сожалению, тоже это делает Позавчера мы уничтожили очередную их станцию РЭБ. Такие станции являются одними из приоритетных наших целей. Мы стараемся постоянно находить и уничтожать вражеские станции "Борисоглебск", "Житель", "Поле", — сказал спикер.

Также Череватый отметил, что против российских "Ланцетов" РЭБ — это очень мощное оружие.

Эта война заставляет всех постоянно учиться и совершенствоваться. Не исключение является и радиоэлектронная борьба.

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Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — совокупность согласованных действий военных сил по получению информации о расположении радиоэлектронных средств (РЭС), систем управления войсками и оружия противника, их уничтожение, захват, вывод из строя, радиоэлектронное подавление.

Напомним, 20 июля Фокус сообщал, что ВСУ локализовали наступление россиян на линии Купянск-Лиман. По данным спикера Сергея Череватого, на линии Купянск-Лиман противник совершил четыре тщетных штурма. ВСУ уничтожили 20 оккупантов, 55 получили ранения.

Ранее, 18 июля в Минобороны рассказали об активизации ВС РФ под Купянском. Заместитель министра Анна Маляр рассказала, что отвлекать внимание наступлением на других направлениях — не новая тактика врага, которая свидетельствует о панике в российской армии.