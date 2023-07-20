Пекин отреагировал на повреждение консульства в Одессе, но настаивает на диалоге с РФ (фото)

По данным МИД КНР, сотрудники дипучтержения вовремя покинули помещение перед ударом ВС РФ, поэтому обошлось без пострадавших. Пекин следит за событиями, но настаивает на установлении диалога между Киевом и Москвой.

В Китае подтвердили повреждение своего консульства в Одессе в ходе атаки российских войск. Официальный Пекин пообещал обеспечить безопасность своих диппредставительств в Украине. Соответствующая публикация размещена на сайте МИД КНР.

"Рядом с генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв", — отмечается в публикации китайского МИД. — Взрывной волной выбита часть стены и оконные стекла".

Представители ведомства также сообщили, что китайские дипломаты успели вовремя покинуть помещение, поэтому обошлось без пострадавших.

В публикации подчеркивается, что власти КНР пристально отслеживают события, но настаивают на установлении диалога между Киевом и Москвой.

Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине, подчеркнули во внешнедипломатическом ведомстве Поднебесной.

Напомним, что обстрелы Одессы готовились давно, их не стоит связывать с местью за Крымский мост. Об этом рассказала украинская ведущая и журналистка Ольга Лень.

Также сообщалось, что аналитик раскрыл тактику, которую РФ применяет для уничтожения зернового коридора. Создавая атмосферу опасности, Кремль тем самым добивается того, чтобы страховщики не страховали зерновые судна.