"Достаточно эффективно": в США оценили, как Украина применяет кассетные боеприпасы

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что, по первоначальным сообщениям, применение кассетных боеприпасов повлияло на российские оборонительные построения и маневры.

После первых сообщений о том, что Украина начала использовать поставленные Соединенными Штатами кассетные боеприпасы, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что ВСУ используют эти вооружения "достаточно эффективно". Об этом сообщает Sky News.

"Мы получили первоначальный фидбек от украинцев: они используют их достаточно эффективно", — заявил Джон Кирби.

Применение кассетных боеприпасов повлияло на российские оборонительные построения и маневры, уточнил представитель Пентагона.

По данным журналистов, 14 ОМБр получила кассетные снаряды для самоходной гаубицы М109

Напомним, что ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы в Красногоровке. По информации журналиста Юрия Бутусова, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады нанесли удар по оккупантам в Покровском районе Донецкой области.

Также сообщалось, что издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что украинские защитники применили кассетные боеприпасы для ударов по позициям РФ для уничтожения окопов, замедляющих продвижение украинских сил.

Командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы уже находятся на вооружении ВСУ. Руководство проработает тактику, как применять их с большей эффективностью и при этом не нарушить договоренности с Вашингтоном.