Обжаловать не получится: отправляют ли украинцев на передовую после выдачи повесток

По словам адвоката Джамала Стаценко, получение повестки еще не означает автоматическую мобилизацию. Это, в первую очередь, процедура проверки учетных данных и прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к службе.

В Украине была объявлена всеобщая мобилизация, это значит, что повестки о призыве в армию активно распространяются среди военнообязанных граждан практически во всех общественных местах. Значительно меньшее количество граждан, всего 5%, фактически подлежат призыву. Об этом говорит адвокат Джамал Стаценко.

Юрист утверждает, что тенденция раздачи повесток на улицах сохранится, основываясь на предупреждении главы управления персоналом Вооруженных Сил Украины, Романа Горбача. Адвокат утверждает, что такая практика вручения повесток на блокпостах или в людных местах не противоречит закону. Важно отметить, что получение повестки еще не означает автоматическую мобилизацию. По словам адвоката, в первую очередь, это процедура проверки учетных данных и прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к службе.

Однако, если лицо не явится по повестке, это как минимум повлечет наложение штрафа в размере от 1700 до 3400 гривен. Кроме того, такое действие может быть рассмотрено как уклонение от призыва, и за это предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины, что может привести к лишению свободы на срок от 3 до 5 лет. Таким образом, после получения повестки, человек обязан явиться в Территориальный центр комплектования.

По мнению адвоката, возможность обжалования повестки в любом суде исключается, поскольку данный документ лишь служит средством уведомления о необходимости исполнения воинской обязанности в соответствии с законом. В подтверждение своих слов, он ссылается на решение, вынесенное Кассационным административным судом.

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