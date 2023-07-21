В ближайшие дни ЧВК "Вагнер" распустит завербованных зеков, — британская разведка

Заключенных помилуют, и вероятно, им предложат продолжить сотрудничество с "Вагнером" уже как профессионалам.

Схема вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнер", вероятно, подходит к завершению. В ближайшие дни ожидается, что наемники уволят последних завербованных осужденных со службы по контракту. Об этом 21 июля сообщили в отчете британской разведки.

В начале 2023 года в ЧВК "Вагнера" завербовали не менее 40 тысяч заключенных. Однако вероятно, что последних завербованных заключенных уволят уже в ближайшие дни. В британской разведке допускают, что значительное количество помилованных может принять предложение продолжения работы с "Вагнером", но уже как профессиональные наемники.

Вербовку заключенных теперь полностью контролирует Минобороны РФ. Конец схемы "вагнеровцев" обозначает важный момент в истории ЧВК и войны РФ против Украины. Отмечается, что солдаты в "проекте К" позволили РФ захватить Бахмут — это одна из немногих недавних побед оккупантов.

Отчет британской разведки от 21 июля

Проект Евгения Пригожина стал такой организацией, которая в июне бросила вызов российскому президенту Владимиру Путину. Это также знаменует собой один из самых кровавых эпизодов в современной военной истории, потому что за несколько месяцев было убито до 20 тысяч зеков в боях.

Напомним, 21 июля в ISW сообщили, что в Беларуси хотят построить новую базу для ЧВК "Вагнер" в 2 километрах от территории Украины.

20 июля в Беларуси начались учения белорусского спецназа с боевиками ЧВК "Вагнер".